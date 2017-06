Renson breit vervolg aan jarenlange partnership met SV Zulte Waregem

Renson verlengt zijn overeenkomst als partner van SV Zulte Waregem. Ook de komende 4 jaar (de overeenkomst is er één voor 1 jaar met een optie voor 3 extra seizoenen) zal het Waregemse familiebedrijf actief in ventilatie, zonwering en terrasoverkappingen op de shirts van de bekerwinnaar prijken.

CEO Paul Renson is opgetogen over de contractverlenging met de club die hij al jaren een warm hart toe draagt: “Dat we het imago en de naambekendheid van Renson met deze samenwerking een flinke boost kunnen geven, is voor ons van groot belang. Zeker in het kader van nieuwe aanwervingen. Met een vraag die op dat vlak groter is dan het aanbod, is dit één van de initiatieven die er toe bijdragen dat gekwalificeerde mensen op zoek naar een job interesse krijgen in Renson als werkgever.”

“De lokale verbondenheid met de club is inderdaad essentieel,” weet ook Carl Ballière, de voorzitter SV Zulte Waregem, “maar tegelijk ben ik ook heel fier op het vernieuwde partnership met een lokaal sterk verankerd bedrijf dat ook internationaal naam en faam maakt. Zeker nu we komend seizoen Europees spelen, maakt dat het internationale aspect een extra win-win situatie oplevert voor ons beiden.”

Ook speler Davy De fauw kijkt uit naar de Europese campagne en is ervan overtuigd dat ook Renson daar z’n graantje van mee kan pikken: “Een mooi Europees parcours zou zeker voor een internationaal gerenommeerd bedrijf als Renson mooi meegenomen zijn. Wij zien het alleszins als een uitdaging om daar het beste van onszelf te tonen en – naast hopelijk opnieuw een plaats in de top 6 van de Belgische competitie – zowel Essevee als onze partners ook over de landsgrenzen heen ‘in the picture’ te zetten.”

De nieuwe samenwerking houdt ook in dat Renson - samen met Cras en DL Chemicals – als eerste firma nu al instapt in het ‘Skybox’-verhaal dat aan de Gaverbeek gelanceerd wordt. Tegen januari 2018 moet de nieuwe hoektribune aan de kant van de Zuiderlaan klaar zijn om de partners van Essevee toe te laten hun klanten en contacten in deze nieuwe hospitality-formule te ontvangen.