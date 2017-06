Charleroi heeft nieuwe verdediger beet

Brussel - Charleroi heeft de 22-jarige Angolese linksachter Núrio Fortuna overgenomen van SC Braga. Hij tekent een contract voor drie jaar met optie op twee extra jaar. Dat lieten de Zebra’s vrijdag weten op hun officiële website.

Núrio (Domingos Matias) Fortuna werd geboren in Angola, maar heeft ondertussen ook de Portugese nationaliteit verkregen. Hij speelde bij de jeugd van de Portugese clubs Núcleo Sintra, Benfica en Sporting CP. In 2013 verhuisde hij naar Braga, waar hij een jaar later zijn debuut maakte in de Portugese eerste klasse. Verder dan zeven basisplaatsen kwam hij echter niet.

Het afgelopen seizoen werd de verdediger uitgeleend aan het Cypriotische AEL Limassol. Daar kwam hij in alle competities samen 33 keer in actie en was hij goed voor vier assists. Eerder deze transferperiode versterkten de Carolo’s zich al met de 25-jarige aanvaller Kaveh Rezaei. Charleroi hervat de competitie op 29 juli thuis tegen KV Kortrijk.