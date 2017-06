Politica geeft dochter borstvoeding tijdens speech in het parlement

De dochter van de Australische politica Larissa Waters kreeg honger net op het moment dat ze een motie moest indienen, en dus besliste de senator om de twee maar te combineren. De politica gaf haar dochter borstvoeding tijdens haar speech in het parlement.

Eerder schreef de Australische senator Larissa Waters al geschiedenis toen haar dochter als eerste baby borstvoeding kreeg in het federaal parlement. Tot vorig jaar was dat verboden en werden parlementsleden die in het halfrond borstvoeding wilden geven de deur gewezen. Maar dat is nu dus veranderd, en deze kentering werd omschreven als een mijlpaal in het land.

De politica en moeder uit Queensland wilde een motie indienen toen haar drie maanden oude dochter Alia Joy van honger begon te krijsen. En dus besliste ze om te multitasken, en haar dochter de borst te geven tijdens het houden van haar speech.

Na het indienen van de motie deelde Waters het historische moment met haar Twittervolgers: „Eerste keer dat ik een motie heb ingediend tijdens het geven van borstvoeding”, schreef ze op Twitter.

First time I've had to move a Senate motion while breastfeeding! And my partner in crime moved her own motion just before mine, bless her — Larissa Waters (@larissawaters) 22 juni 2017



"Het is duidelijk dat de senator met haar statement borstvoeding opnieuw op de agenda wil zetten", schrijft de Nederlandse nieuwswebsite AD. "Wellicht wil ze zo ook aankaarten dat er op elke werkplek goede voorzieningen moeten zijn zoals kinderopvang of bijvoorbeeld ruimte om af te kolven, en wil ze vooral meer jonge mama's in het parlement."

Eerder gaf de politica al mee dat ze het zo belangrijk vindt om alle taboes die nog rond borstvoeding hangen te doorbreken, en hoopt ze vooral dat het andere mama's zal stimuleren om zonder schaamte borstvoeding te geven als de baby honger heeft.