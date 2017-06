COLUMN. Probeer de Bijbel eens op vakantie. Of toch een stukje ervan

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Hoe lang is het geleden dat u het boek waaruit die zin komt nog in handen heeft gehad? Dat u de Bijbel voor die vakantie te dik vindt, kunnen we begrijpen, maar mocht u toch wat stichtelijke zomerlectuur wensen, dan is er nu een nieuwsbrief die zeven dagen lang een flard Bijbel in uw mailbox doet belanden.

Ik begon dit zinzoekersjaar met een kalender vol goede raad die meteen in de vuilnisbak belandde. Zes maand later lees ik elke dag de nieuwsbrief van het Vlaams en Nederlands Bijbelgenootschap. Om maar te zeggen: ik blijf zoeken. En vloeken. Want telkens opnieuw doet er zich wel iets voor wat me doet beseffen dat ik nog lang niet klaar ben. Dat er nog zoveel onzin rondwaart waarvan ik me moet ontdoen. Dat het zin heeft om me niet neer te leggen bij de manier waarop zoveel dingen gaan. Of althans dat te proberen.

Die tv heb ik nog niet uit het raam gekieperd – al was het lastig, afgelopen week bij dat laatavondgesprek over wel of geen beha, tussen Heleen Debruyne en Wendy Van Wanten – omdat ik er af en toe best wel wat zinnigs op tegenkom. Hetzelfde geldt voor laptop, smartphone en tablet. Maar het blijft moeilijk: ik die me voorgenomen had om alle onzin uit mijn leven te schrappen, en hoe langer hoe sneller door die Facebookfeed scrol, zit sinds kort dan weer wel op Instagram. En ik kan daar toch niet alleen foto’s van paters in habijt gaan posten?

Ik ontmoette heel wat inspirerende mensen en zag er velen die net als ik op zoek zijn. Ik deed dingen die ik anders nooit gedaan zou hebben. Maar die me ook deden beseffen dat er nog werk aan de winkel is. Want hoe ze ook integreren in mijn leven (dat vrijwilligerswerk)? Hoe je verzetten tegen de zuigkracht van die dagelijkse routine? Maar goed, elke keer als ik te veel twijfel, kijk ik naar de muur met daaraan mijn yogadiploma. Ha!

Voornemens voor de zomermaanden? De raad van de Nederlandse columnist Rutger Bregman opvolgen die ik in januari ook al in mijn oren had geknoopt (mijn excuses, beste baas, ik weet dat ik tegen mijn eigen winkel spreek): je kunt beter een goed boek lezen dan de krant. En naar manieren zoeken om het dit najaar nog beter te doen.

Maar terug naar de Bijbel. “Je bent aan het einde gekomen van het stilterooster. Denk nog eens terug aan de stiltemomenten van de afgelopen dagen. Wat is je bijgebleven? Hoe kun je stilte ook de komende tijd een plek geven in je leven?” Dat is de mail die ik zonet heb opengeklikt. Naast de dagelijkse goedkope vakantieaanbiedingen (schuldig!), de nieuwsbrieven van hippe klerenmerken (schuldig!), de betere kortingen van de doe-het-zelfzaak (schuldig!), mocht er ook best wel eens een zinvolle nieuwsbrief in mijn mailbox belanden. Het voorstel van het Bijbelgenootschap was dus welkom: je kan intekenen wanneer je wil en dan krijg je ‘m zeven dagen lang. Speciaal voor mensen die op zoek zijn naar rust in hun leven en die daarbij open staan voor inspiratie uit de Bijbel.

Een fijn idee, al is het jammer dat het niet beter werd uitgewerkt, en het mij net iets te veel religieuze bedenkingen voorlegt waar ik niet meteen iets mee kan. Al was er op een dag ook deze: “Al ons zoeken en streven is onuitsprekelijk vermoeiend, maar we mogen op adem komen.” Inderdaad. Ik zet straks de stoel in de tuin, en dat huisje in Zuid-Frankrijk is al geboekt. Maakt u er vooral een zinvolle zomer van.

www.debijbel.nl/stilte