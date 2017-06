Wa peizde? Es Infrabel iet veur eu?

De Infrabel Job Days Gent-Zeehaven zijn een speeltuin voor technici die hun carrière op de rails willen zetten. De Belgische spoorinfrastructuurbeheerder is wereldtop in nieuwe digitale verkeerstechnologie, het personeelstekort nijpend. Je gaat er aan de slag in een verrassend lokaal aanvoelende werkomgeving.

Sporen, bruggen, tunnels, bovenleidingen: Infrabel beheert de volledige Belgische spoorinfrastructuur. 150 medewerkers telt het Logistiek Centrum Infrabel (LCI), zeg maar de ‘werkplaats’ in Gent-Zeehaven. Onderhoudswerken en ‘vliegende’ herstellingen – een auto die zich vastrijdt op een overweg – gebeuren van hieruit.

Werk genoeg: specifiek voor de Gentse regio zoekt Infrabel 25 vakbedienden voor spooronderhoud en 25 technici om werven aan te sturen. Ook elektrotechnici voor het dagelijkse onderhoud van het spoorwegnet zijn zéér welkom. “Met mijn 19 jaar ervaring heb ik een enorme evolutie meegemaakt”, zegt technisch ondersectorchef spoor Christophe Dick. “Zoals digitalisering: zonder tablet werken is tegenwoordig ondenkbaar.” Permanente opleiding is dus belangrijk. “De Infrabel Academy schoolt je voortdurend bij. Vormingstrajecten voor nieuwkomers duren tussen de negen en de vijftien maanden. Veiligheid is dé prioriteit”, zegt talentmanager Bart Vandeputte. “Die opleidingsperiode is betaald. Reken daarna op vijf opleidingsdagen per jaar. Uit jezelf willen bijleren, hoort er ook bij.” Mee zijn op technisch vlak, het is een groot voordeel van de job. “Ik heb een A2 industriële informatica, maar bij Infrabel heb ik me opgewerkt tot een bachelorniveau”, zegt hoofdtechnicus Olivier Peters. “Intern bijscholen tot hoofdtechnicus of chef technicus zie je vaak gebeuren. Een investering, maar wat je terugkrijgt is fantastisch.” Thuis je dag even overlopen, houdt je kennis op peil.

Internet Of Things

Christophe en Olivier zijn ‘ambassadeurs’ voor Infrabel. “De liefde voor het spoor is hier algemeen”, zegt Christophe. “Ben ik op reis, dan check ik de spoorinfrastructuur. Plus: de grootsheid van de haven- en rangeerterreinen is gewoon mooi.” Dat het weer kan tegenzitten, deert niet: “De beschermingskledij is écht goed. Slecht weer gaat mee in de planning: geen overbodige buitenklussen dan.” Vaak wordt spoorliefde doorgegeven: in het seinhuis werken een vader en een dochter samen. Met 10 procent vrouwelijke collega’s mag dat aandeel nog groeien. “Infrabel heeft een sterk diversiteitsbeleid”, zegt de talentmanager. “En voor de Job Days rekruteren we in het Gents: wa peizde? Es da d'iet veur eu? Dat doen we overal in het regiodialect. Het wérkt én het is niet gelogen: Infrabel is een lokale werkgever. Onze kick-offevents voor de Job Days zijn altijd nabij. Onze Summer Run vond vorig weekend plaats in de Ghelamco Arena.”

Op de Job Days kun je na een rondleiding, infosessie, jurygesprek en medisch onderzoek letterlijk meteen buitenkomen met een job. En dan is de kans groot dat je net als Christophe en Olivier dichtbij huis aan de slag kunt. “De vaste uren en lang vooraf ingevulde werkroosters maken een gezonde work-lifebalans mogelijk. Je kunt zelf bepalen hoeveel je extra werkt.” En Infrabel als toekomstgerichte werkomgeving? “Meer jobzekerheid vind je nergens”, zegt Bart Vandeputte. “De spoorwegen zijn geen privébedrijf dat zijn biezen kan pakken zoals Caterpillar of Ford Genk.” Infrabel investeert decennia ver in de toekomst en technologie zoals IoT en VR zijn nu al belangrijk. De sensoren van het Europese treincontrolesysteem (ETCS) die Infrabel overal installeert op het spoornet maken België top op het vlak van spoorveiligheid. “Vergeet ook niet: je tekent hier sowieso voor een job met maatschappelijke meerwaarde: betere en veiligere mobiliteit voor iedereen”, besluit Olivier.

