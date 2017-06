Grant Thornton doorbreekt diplomafetisj: bachelors krijgen kansen op masterniveau

Bachelors rekruteren voor functies die vroeger enkel voorbehouden waren voor masters: dat is in een notendop de revolutionaire aanpak waarmee Grant Thornton het HR-landschap door elkaar schudt. Paul De Weerdt, managing partner, en Lieve Depoorter, HR-manager bij Grant Thornton, vertellen wat dit kan opleveren voor organisaties en medewerkers. Met kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Turnhout, Hasselt en Doornik biedt Grant Thornton uiteenlopende diensten aan zoals audit, advisory, accountancy, tax en legal.

“Op jaarbasis hebben wij behoefte aan een 25-tal nieuwe medewerkers. Het wordt nijpender om deze talenten te vinden waardoor onze groei in het gedrang komt. Om in aanmerking te komen voor diverse jobs hanteren de meeste organisaties nog steeds strikte diplomavereisten. Met de huidige ‘war for talent’ en door te focussen op vaste patronen is het steeds moeilijker om nieuwe mensen aan te werven. Heel wat talenten op de arbeidsmarkt blijven hierdoor onaangeroerd. Wij willen die vicieuze cirkel doorbreken en selecteren in functie van de talenten die we nodig hebben. Voor professionele bachelors openen wij een nieuwe wereld, wij willen hun grenzen helpen te verleggen. In onze sector is dit ongezien, we behoren hierbij zeker tot de trendsetters.”

Yes you can

“Jongeren en pas afgestudeerden krijgen vooral te horen wat ze niet kunnen, waar hun beperkingen liggen. Die denktrant is verleden tijd. Ons motto luidt yes you can, waarmee we aangeven dat wij in de eerste plaats kijken naar de competenties die iemand heeft. Dat geldt onder meer ook voor bachelors. De keuze voor het behalen van een bachelordiploma heeft te maken met een context maar zegt helemaal niets over vaardigheden, intelligentie of leervermogen. Eenmaal een bachelor op zak blijven heel wat deuren gesloten omdat bedrijven nog teveel focussen op het diploma. Wij zoeken echter mensen die het verschil kunnen maken door hun gedifferentieerde talenten: ambitie, ondernemingszin, contactvaardigheden, inlevingsvermogen in verschillende situaties en emotionele intelligentie. Al deze eigenschappen zijn belangrijk om het verschil te kunnen maken voor onze cliënten.”

Gezocht: talenten met relationele vaardigheden

“De markt is in volle verandering. Voorheen waren we vooral gefocust op technische expertise, nu is er veel meer vraag naar talenten met relationele vaardigheden. De digitalisering zorgt er ook voor dat we medewerkers aanwerven op basis van diversiteit in plaats van op louter technische en theoretische kennis. Het is niet evident om die stap te zetten, ook voor ons vergt dit nog een aanpassing van onze cultuur. Grant Thornton test nieuwkomers daarom op hun analytische vaardigheden, lerende oriëntatie en communicatieve skills.”

Boeiende leeromgeving

“Grant Thornton biedt medewerkers een boeiende leeromgeving, wij helpen talenten zich te ontwikkelen. Ze starten op een afdeling en kunnen met hun opgebouwde ervaring doorgroeien naar andere afdelingen. Ze krijgen bij ons de kans om het vak te leren. Wij kunnen hen daarbij sturen vooraleer ze een keuze maken voor een bepaald domein, wij tillen hen op naar een niveau dat vroeger onbereikbaar was. Bovendien richten wij ‘summer schools’ in waarbij onder meer trainingen op het vlak van sociale vaardigheden op het programma staan.”

>

>

>