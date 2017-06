Rode Duivel en ex-Miss België stappen in het huwelijksbootje en vieren dat in een prachtig kasteel

Rode Duivel Yannick Carrasco en ex-Miss België Noémie Happart hebben elkaar vrijdagmiddag het jawoord gegeven. Dat gebeurde in het stadhuis van Grace-Hollogne, dichtbij Luik, waar Noémie Happart opgroeide. Volgens RTL Sport duurt het huwelijksfeest drie dagen en heeft het koppel zelfs een heus kasteel afgehuurd...

Noémie Happart werd in 2013 verkozen tot Miss België en leerde Yannick Carrasco kennen in 2015. Hun huwelijksfeest vindt plaats in het Chateau De La Hulpe, vlakbij Waterloo. Volgens RTL betaalt Carrasco zo’n 500.000 euro voor het sprookjeshuwelijk...