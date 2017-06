Poetsvrouw wordt zorgkundige: de evolutie van de toekomst

Vorige dinsdag werd in het hele land de Dag van de Schoonmaak gevierd. Tienduizenden vrouwen (en enkele mannen) poetsen met plezier de woningen en kantoren van hun klanten. Nieuw is de evolutie dat het takenpakket wordt uitgebreid. Een aantal huishoudhulpen maken de overstap van poetsen naar meer zorgverlenende taken. “Mits een bijkomende opleiding is het perfect mogelijk om over te schakelen naar een carrière als zorgkundige”, zegt Pascale Conard van Trixxo Care, die heen en weer pendelde tussen beide disciplines.

“Ik heb in het verleden 10 jaar lang in een rusthuis in Sint-Truiden gewerkt”, vertelt Pascale Conard uit Alken. “Altijd met erg veel plezier. Zorg dragen voor mensen is waar ik voor in de wieg ben gelegd. Maar door de vaak moeilijke uren begon het enthousiasme te bekoelen. Weekendwerk, feestdagen,… dat werd steeds moeilijker in combinatie met het privéleven. Vandaar dat ik zelf ervoor koos om het contract niet te verlengen en meteen op zoek te gaan naar een andere job.”

Ideaal

Pascale kon direct aan de slag als huishoudhulp bij Flexpoint, dat later Clixxs werd en sinds vorige week tot Trixxo-groep behoort. “Ook dat heb ik met plezier gedaan, maar ik moet zeggen dat ik het zorg dragen voor andere mensen wel erg miste. Ik had ook gestudeerd in de zorg, dus was het een beetje jammer dat ik daar niet in verder kon gaan. Toen ik na 2 jaar te horen kreeg dat mijn werkgever een afdeling voor zorgverstrekking ging opstarten, was ik dan ook heel enthousiast om daar in te stappen. En zo belandde ik opnieuw in de zorg, maar dan wel bij mensen thuis. We helpen hen om langer thuis te wonen als alternatief voor het rusthuis. Voor mij is het de ideale combinatie van de 2 werelden, met name de zorg en de dienstverlening aan huis.”

Wassen

Vandaag voert Pascale een breed takenpakket uit. “Veel mensen hebben nood aan een gezellige babbel. Ik ga met hen wandelen, maak eten en sta waar nodig in voor de verzorging. Wassen, helpen met de medicatie,... van die dingen. Het menselijk contact is voor mij belangrijk, en dat heb je als poetsvrouw toch veel minder. Mensen waarderen dat je tijd voor hen maakt.”

