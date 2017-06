Ex-smaakmaker Racing Genk tekent bij eerste liefde Feyenoord

Jean-Paul Boëtius keert terug bij Feyenoord. De Nederlandse landskampioen maakte vrijdag op Twitter melding van de komst van ‘The comeback kid’. Boëtius doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op 28 oktober 2012 in de thuiswedstrijd tegen Ajax een spectaculair debuut in de hoofdmacht. De vleugelspits verhuisde drie jaar later van de Rotterdamse club naar FC Bazel.