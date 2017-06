Ex-Club Bruggespeler rijdt met 2,2 promille tegen boom

Brugge / Oostkamp - De Brugse politierechter heeft ex-profvoetballer Günther Vanaudenaerde (33) veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.200 euro, waarvan 900 euro effectief. De voormalige rechtsachter van Club Brugge en Westerlo had 2,2 promille alcohol in zijn bloed toen hij met zijn wagen tegen een boom terechtkwam.

Het ongeval gebeurde op 15 oktober 2016 in de Proosdijstraat in Hertsberge, een deelgemeente van Oostkamp. Wellicht viel Vanaudenaerde achter het stuur in slaap, waardoor zijn voertuig van de weg raakte. Bij de klap tegen een boom raakte de voetballer niet gewond. Vanaudenaerde had 2,2 promille alcohol in zijn bloed, waardoor zijn rijbewijs onmiddellijk voor twee weken werd ingetrokken.

Op de zitting legde advocaat Jean-Luc Lombaerts uit dat zijn cliënt die bewuste avond vermoeid was na een lange werkdag. “Ik besef maar al te goed dat ik veel geluk heb gehad”, zei Vanaudenaerde zelf.

Günther Vanaudenaerde debuteerde in 2005 onder Jan Ceulemans bij Club Brugge. Daarna voetbalde hij op het hoogste niveau ook nog voor Westerlo, OHL en het Nederlandse NEC. Tegenwoordig speelt hij in de tweede amateurklasse bij Winkel Sport.