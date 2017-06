Gemeente dreigt iets te groen te worden en daar moeten wijkagenten iets aan doen

Sint-Genesius-Rode - De gemeente Sint-Genesius-Rode bindt de straat aan tegen onkruid, en wijst haar inwoners op de wettelijke verplichting om het voetpad aan hun deur proper te houden. “Mensen die niet reageren op onze brief, krijgen een GAS-boete.”

Sint-Genesius-Rode staat gekend als een groene gemeente met veel natuur. Al is ze door het onkruid en de vlot groeiende hagen nu misschien iets te groen geworden. De gemeente wil daar nu komaf mee maken, en burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) wijst de bewoners op hun verplichtingen. “De bewoners zijn wettelijk verplicht om het voetpad voor hun deur onkruidvrij te houden. Ook struiken en hagen mogen niet over het voetpad hangen”, zo zegt burgemeester Pierre Rolin. “Ik heb vastgesteld dat op verschillende plaatsen aan die verplichting niet wordt voldaan. Daarom heb ik aan de wijkagenten gevraagd om systematisch in elke straat langs te gaan, en voor iedere wijk een oplijsting te maken van de adressen waar er onkruid woekert. Die oplijsting zou nu afgerond moeten zijn, en ik ga die lijst opvragen. Naar al die bewoners zal er een brief vertrekken waarin we hen wijzen op hun plichten. Als we vaststellen dat er twee weken later nog niets aan de situatie veranderd is, zullen ze een GAS-boete krijgen.”

Oppositiepartij Respect vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. Foto: ssj

De wettelijke bepaling om onkruid voor eigen deur te verwijderen, is opgenomen in artikel 11 van het politiereglement. Daarin staat ook vermeld dat de gemeente de nodige werken zelf kan uitvoeren als de eigenaar in gebreke blijft. De kosten zullen dan doorgerekend worden aan de eigenaar. Toch is het niet altijd de eigenaar die verantwoordelijk is voor het onkruidvrij houden van het voetpad. Bij gebouwen zonder woonfunctie is dat volgens het politiereglement de verantwoordelijkheid van de conciërges, portiers, bewakers, handelaars of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen. Bij flatgebouwen moet er in principe iemand aangeduid worden. Maar als die persoon dat niet doet of als er niemand is aangeduid voor die taak, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen.

Veegmachine

Oppositiepartij Respect is het ermee eens dat de inwoners komaf moeten maken met onkruid, maar vraagt wel dat het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geeft. “Er zijn verschillende voetpaden die grenzen aan een gemeentelijke eigendom en waar het voetpad niet onkruidvrij is”, zegt oppositieraadslid Bruno Stoffels, die wel beseft dat het verbod op pesticiden de situatie er zeker niet gemakkelijker op heeft gemaakt.

Schepen van Openbare Werken, Miguel Delacroix (IC-GB), zegt dat de gemeente veel inspanningen levert. “We houden de voetpaden aan onze eigendommen wel onkruidvrij, bijvoorbeeld het lange voetpad aan het containerpark. Verder is ook onze veegmachine vaak de baan op om in de goten te borstelen”, zegt schepen Delacroix. “Het verbod op pesticiden heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt. Alternatieven zoals heet water of onkruid verbranden, hebben maar een effect voor een beperkte periode.”