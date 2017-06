Southampton kiest voor Mauricio Pellegrino als nieuwe manager

Southampton heeft Mauricio Pellegrino aangesteld als nieuwe manager, zo meldden ‘The Saints’ vrijdag op de clubwebsite. De 45-jarige Argentijn ondertekende een contract voor drie seizoenen bij de Premier League-club.

“We hadden een indrukwekkende lijst met kandidaten en we hebben veel gesprekken gevoerd. Mauricio imponeerde ons het meest met zijn kennis, motivatie en kwaliteiten om dit in een professionele en passionele manier uit te leggen”, aldus vicevoorzitter Les Reed. “We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is om ons de volgende stappen vooruit te laten nemen.”

Ook Pellegrino zelf was opgetogen met zijn nieuwe uitdaging. “Ik ben zeer blij de nieuwe coach van Southampton te zijn. Ik denk dat mijn filosofie en de cultuur van de club goed bij elkaar passen. Ik wil dat de supporters fier kunnen zijn op de spelers en zich elke week betrokken voelen bij de wedstrijd.”

Pellegrino is de opvolger van de Fransman Claude Puel, die vorige week de laan uitgestuurd werd bij Southampton. De 55-jarige Puel was nog maar een seizoen aan de slag bij ‘The Saints’ en leidde de club naar de League Cup-finale, die met 3-2 verloren werd van Manchester United. In de Premier League eindigde Southampton afgelopen seizoen op de achtste plaats.

De Argentijn was het afgelopen seizoen aan de slag bij het Spaanse Deportivo Alaves. Hij leidde de promovendus meteen naar een veilige negende plaats in de Primera Division en behaalde verrassend de finale van de Copa del Rey, waarin Barcelona zich sterker toonde met een 1-3 overwinning. Pellegrino was eerder actief in zijn thuisland Argentinië bij Estudiantes (2013-2015) en Independiente (2015-2016). In 2012 maakte hij zijn debuut als hoofdcoach bij het Spaanse Valencia, waar hij al na vijf maanden bedankt werd voor bewezen diensten.