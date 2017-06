Zola de gorilla brengt iedereen aan het lachen met vrolijk dansje in kinderbad

Zola de gorilla heeft het duidelijk enorm naar zijn zin in de zoo van Dallas. Toen de aap mocht spelen in een kinderbad, kreeg hij opeens het idee om vreugdevol in het rond te draaien. Zijn dansje werd ook gefilmd door een verzorger en gaat sindsdien viraal op het internet.

De beelden kwamen dinsdag online op het YouTube-kanaal van de dierentuin. Volgens de zoo zou zijn dansje het natuurlijk gedrag van de gorilla verhogen. “Door zowel fysieke als mentale stimulaties te verschaffen, zorgen we ervoor dat het leven van het dier wordt verbeterd”, klinkt het. “Daarvoor zijn er verschillende manieren mogelijk, en bij Zola kon dat door hem te laten spelen in zijn favoriete bad.” Dat de aap bovendien geen flauw idee had dat hij werd gefilmd, bewijst op een mooie wijze hoe gelukkig hij zich voelt in het verblijf.

Het is overigens niet de eerste keer dat Zola een virale sensatie werd. In 2011 wist hij de wereld al te verbazen met een breakdance in Calgary Zoo. De beelden van dat dansje zijn inmiddels door al meer dan drie miljoen mensen bekeken.