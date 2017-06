Getest door kinderen: Zoek de schat in het Red Star Line Museum

“Ik ben een dingenzoeker. En dan ben je nooit klaar.” Zo sprak Pippi Langkous, en onze krant nodigt alle lezers, groot en klein, uit om deze zomer te doen zoals Pippi. We sturen iedereen op dingenzoektocht: op interessante plekken hebben we een schat verstopt, die je met de lengte- en breedtecoördinaten op deze pagina zelf kan gaan vinden. Voor de eerste schat moet je in het Red Star Line Museum zijn.

In wat ooit het controlestation voor derdeklaspassagiers was, schepen we met z’n allen in voor een wonderlijke tocht langs herinneringen, overblijfselen en getuigen van die grote oversteek van destijds. ...