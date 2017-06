Dit lingeriemodel is het zo beu om naaktfoto’s toegestuurd te krijgen, dat ze op geniale wijze wraak neemt

Rebecca McGregor, een 21-jarig lingeriemodel uit het Schotse Aberdeen, was het grondig beu. Via Facebook, Instagram en Snapchat bleef ze maar ongepaste foto’s toegestuurd krijgen. Foto’s van mannen, vaak naakt en vergezeld van een of ander ongepast voorstel.

De voorbije drie jaar kreeg Rebecca elke dag opnieuw zo’n drie ongepaste foto’s van mannelijke geslachtsorganen op haar gsm binnen. De jonge twintiger gebruikt sociale media als een manier om haar werk als lingeriemodel in de kijker te brengen, maar veel mannen grijpen de kans om met haar in contact te treden en sturen haar naaktfoto’s en oneerbare voorstellen toe.

Voor Rebecca was de maat deze week vol toen ze de zoveelste penisfoto in haar Snapchat-inbox zag verschijnen. Ze besloot een berichtje te sturen naar de moeder van de afzender, die ze via Facebook had opgezocht.

“Hallo, ik zie dat je vermeld staat als de mama van (...)?”, schreef ze. “Ik denk dat je eens een goed gesprek met hem moet aangaan over hoe vrouwen te benaderen. Zie bijlage. Xx”

De bijlage in kwestie: inderdaad, een penisfoto van haar zoon.

Foto: Facebook

“Mensen die mij dit soort foto’s naar sturen hebben echt geen greintje respect”, reageert Rebecca aan The Sun. “Ik word er ongemakkelijk van. Vaak sturen ze die foto’s zonder zelfs maar hallo te zeggen. Het is niet dat ze mij eerst willen leren kennen en dan denken ‘misschien vindt ze dit wel leuk’.”

“Daarom besloot ik deze foto door te sturen naar zijn moeder. Het was de druppel die bij mij de emmer deed overlopen. Hopelijk begrijpt ze waarom ik het gedaan heb en legt ze hem uit dat hij dat soort foto’s niet zomaar naar vrouwen kan sturen.”