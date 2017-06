Mosselseizoen is nu echt goed begonnen (met dank aan de Duitsers)

Blankenberge - De eerste bodemcultuurmosselen van dit seizoen werden vrijdag geserveerd. De mosselen zijn momenteel van Duitse oorsprong en hebben een visgehalte van zo'n 28 procent. Zeeuws zijn ze (nog) niet, maar dat maakt qua kwaliteit eigenlijk geen verschil. “Wij kijken enkel naar de kwaliteit, en die is momenteel het beste in de Duitse Waddenzee”, zegt Alex Van Houte van visgroothandel Daniels Azuur.

Het mosselseizoen is nu écht begonnen. Gisteren werden langs de Belgische kust voor het eerst mosselen van bodemcultuur geserveerd. De mosselen zijn afkomstig van de Duitse Waddenzee naast Friesland en kunnen daardoor nog niet Zeeuws genoemd worden, maar een verschil in kwaliteit is er amper.

De plaats waar ze gevist werden, ligt op een boogscheut van het gebied waar de echte Zeeuwse mosselen traditioneel bovengehaald worden. Momenteel beschikken de mosselen over zo'n 28 procent visgewicht. Dat neemt de komende weken nog toe tot zo'n 30 à 32 procent.

“De bodemcultuur is er een weekje later dan vorig jaar, maar toch is dit nog steeds uitzonderlijk vroeg, net zoals de hangcultuurmosselen dit jaar”, vertelt Alex Van Houtte, zaakvoerder van Daniels Azuur. “De laatste jaren zien merken we dat de mosselen uit de Duitse Waddenzee bij de start het de bodemcultuur het best zijn. Wij verkopen ze als Duitse mosselen omdat we daar strikt in zijn. Vanaf volgende week worden de mosselen opnieuw verkocht en verwerkt in Yrseke en begint officieel het Zeeuwse mosselseizoen. Maar eigenlijk kijken wij niet teveel naar oorsprong maar vooral naar de kwaliteit.”

200 kilo per dag

Het is dus niet omdat de schelpdieren uit Duitsland komen, dat ze moeten onderdoen voor de Nederlandse. “De verwachting is dat er in Nederland zelf niet zo'n grote mosselen opgevist zullen worden. Daarom zullen de jumbo's en goudmerk de komende weken vooral van Duitse oorsprong zijn. De komende weken zullen ongeveer vijf ton mosselen aangevoerd worden aan de Belgische kust. Dat wil ook zeggen dat de hangculturen nu volledig gedaan zijn.”

Voor Piet Devriendt van de Oesterput konden de bodemcultuurmosselen er niet snel genoeg zijn. “Ze zijn al heel mooi van kleur. Het kan natuurlijk nog altijd ietsje beter. Ik ben blij dat ze er zijn, want de hangcultuurmosselen vond ik dit jaar wat minder. Maar het blijft een fantastisch alternatief”, zegt Devriendt. “Ik ga er wat extra reclame voor maken via sociale media. We verkopen sowieso veel meer bodemcultuurmosselen dan hangcultuurmosselen. Op drukke dagen verkopen we hier tot 200 kilogram per dag mosselen. Veel mosselliefhebbers wachten ook tot het echte seizoen begint.”