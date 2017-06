Beslist taalstrijd over voorzitterschap van Belgische voetbalbond? “Ik spreek tenminste Frans”

François De Keersmaecker zal zichzelf niet opvolgen als voorzitter van de Belgische voetbalbond. Maar wie wordt het dan wel? De kans is groot dat Gérard Linard de nieuwe topman wordt. De baas van de Franstalige amateurvleugel ACFF neemt het op tegen Gilbert Timmermans, de kandidaat van de Nederlandstalige amateurclubs. Maar Timmermans acht zichzelf niet kansloos: "Ik spreek tenminste Frans".

Vlamingen vs. Franstaligen?

Zaterdag om 16u30 wordt door het Uitvoerend Comité van de KBVB een nieuwe bondsvoorzitter verkozen voor de komende twee jaar. De verkiezing wordt een tweestrijd tussen Gilbert Timmermans en Gérard Linard, respectievelijk de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige amateurvleugel van de KBVB.

In totaal zijn er 22 stemgerechtigden. Acht stemmen komen van de vertegenwoordigers van de Pro League, de Vlaamse en Franstalige bondsvleugels hebben ieder zeven stemmen. De Pro League heeft dus de sleutel in handen.

De acht vertegenwoordigers van de profclubs die zaterdag moeten stemmen over de opvolger van François De Keersmaecker als voorzitter van de voetbalbond zullen zich niet de facto achter dezelfde kandidaat scharen. “Het was onze uitdrukkelijke wens om geen advies mee te geven aan de stemgerechtigden”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

“Onze vertegenwoordigers in het Uitvoerend Comité moeten voor zichzelf uitmaken wie het meest geschikt is voor het voorzitterschap van de KBVB. Ze hebben geen verplichting om voor dezelfde kandidaat te stemmen, de Pro League heeft vertrouwen in hun oordeel”, zei François.

“Om de sereniteit van de stemming te respecteren, wil ik me niet uitspreken over wat de nieuwe voorzitter wel of niet moet doen. De samenwerking tussen de KBVB en de Pro League is na de hervormingen van twee jaar geleden uitstekend. We consulteren elkaar voor verschillende thema’s en we willen dat dat zo blijft, wie ook de nieuwe voorzitter wordt.”

Financieel wanbeheer

De samenwerking tussen de vereniging van de profclubs en de amateurclubs is er één van vallen en opstaan: zo was het water in de zomer van 2015 erg diep, nadat uit interne auditrapporten die de profliga kon inkijken financieel wanbeleid werd vastgesteld. De resultaten van dat rapport kostten Steven Martens zijn job als CEO. Beide partijen kwamen na twee maanden onderhandelen tot een akkoord en draaiden de bladzijde definitief om. De Pro League haalde met een extra stem in de raad van bestuur en het Uitvoerend Comité zijn slag thuis. François De Keersmaecker, die nog maar pas herverkozen was, overleefde de storm.

In de wandelgangen van het ‘Glazen Huis’ wordt gefluisterd dat de herinnering aan die periode De Keersmaecker een zevende ambtstermijn kost. Het toeval wil dat ook de twee huidige kandidaat-voorzitters Timmermans en Linard in die bewuste zomer van 2015 mee aan de onderhandelingstafel zaten.