Deze Vlaamse spring in ’t veld is al dertig jaar lang de steun en toeverlaat van Guns N’ Roses: “Ik weet meer over Slash dan zijn huidige vriendin”

Zaterdagavond wordt het in Werchter Wel­come to the Jungle. 60.000 festivalgangers die opveren als de topact van TW Classic op de bühne verschijnt: Guns N’ Roses, voor het eerst sinds mensenheugnis weer met vlees­geworden springtuig Axl Rose én gitaargod-met-de-hoge-hoed Slash. Tienduizenden op de wei zullen op slag weer jong zijn. Eén Vlaamse is nooit opgehouden met het te zijn: Arlett Vereecke, al dertig jaar steun en toeverlaat voor Guns N’ Roses in Los Angeles en voor de gelegenheid weer even in ons land. “Ik weet meer over Slash dan zijn huidige vriendin.”