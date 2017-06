Gluren bij BV's: Jani én Sam De Bruyn scoren een griet

Het was bakken en braden in deze tot nu toe warmste week van het jaar. Maar in BV-land werd dat opgelost met surfboards en een cabrio. En met een fout feestje in Mykonos.

Het was warm voor iedereen. Ook voor de spruiten van actrice Hilde De Baerdemaeker

'Wij willen nog niet in bed, mama, wij willen met onze natte haren de wind voelen.' 'Ik snap het, patatten! #tewarmomteslapen #uitbadinbed #njet Een bericht gedeeld door Hilde De Baerdemaeker (@hilde_de_baerdemaeker) op 22 Jun 2017 om 12:22 PDT

Natalia zocht verkoeling op een surfboard

Een gerustelling voor sommigen wellicht: Katrien Kerkhofs was in Capri. Vlakbij Napels, dus

Making these roads even more dangerous ?????? #hideyokidshideyowife Een bericht gedeeld door katkerkhofs (@katkerkhofs) op 23 Jun 2017 om 9:29 PDT

Sam De Bruyn scoort een griet. Dat heb je dan, met warm weer een een cabrio

En al direct een griet gescoord met de cabrio ????? Een bericht gedeeld door Sam De Bruyn (@sam_debruyn) op 23 Jun 2017 om 7:32 PDT

Tanja Dexters heeft een pool boy

Pool boy arrived ????‍??Have a nice weekend everybody ?? Een bericht gedeeld door Tanja Dexters (@tanjadexters) op 23 Jun 2017 om 7:04 PDT

En Lesley-Ann een andere boy, met wie ze dit weekend trouwde in Vegas

Onderweg naar Las Vegas ???? #wedding #honeymoon #loveofmylife? Een bericht gedeeld door ?? Lesley-Ann Poppe ?? (@lesleyannpoppe) op 23 Jun 2017 om 3:57 PDT

Gilles 'De Mol' Van Bouwel zondigt een heel klein beetje tegen het sproeiverbod

Hittegolf?! HA, I laugh at you! Armed and dangerous ??Iemand verfrissing nodig?#kleinesproeierstoegestaanmevrouwschauvlieghe? Een bericht gedeeld door Gilles Van Bouwel (@gillesvanbouwel) op 22 Jun 2017 om 9:25 PDT

Evi Hanssen zocht -in gedachten- koelere oorden op

????#tb?? naar 2011 ??????#lekkerfris #goedelemagazine @diego_franssens @ginohairandmakeup #finland???? #lapland Een bericht gedeeld door Evi Hanssen (@evihanssen) op 22 Jun 2017 om 5:22 PDT

'Callboy' Rik Verheye transformeerde in een 'beachboy'

Beachboy ?? #plastiekenbloemezijnookbloemen Een bericht gedeeld door Rik Verheye (@rikverheye) op 22 Jun 2017 om 2:55 PDT

Jani geniet van vakantie op Mykonos. En scoort daar ook al een griet, blijkbaar

Hey sexy @skylanyc, let's hit the town!!! #mykonos #party Een bericht gedeeld door Jani Kazaltzis (@janikazaltzis) op 20 Jun 2017 om 12:59 PDT

Siska Schoeters verspilt géén water, voor de duidelijkheid

Mij ga je geen water meer zien verspillen. (Ik denk ook dat ik de eerste ben die dat hier plaatst) #vaas Een bericht gedeeld door siskaschoeters (@siskaschoeters) op 21 Jun 2017 om 11:21 PDT

Joke Van de Velde doet het zo

Don't let anyone ever dull your #sparkle ?? #sparklingbikini Een bericht gedeeld door joke van de velde (@jokevandevelde1) op 22 Jun 2017 om 5:08 PDT

En Valerie De Boosere heeft het allerkoelste -letterlijk- kapsel, met dank aan kapper Jochen Vanhoudt