Wielerbond wil WK 2021 naar Vlaanderen halen

Voorzitter Tom Van Damme van de Belgische wielerbond BWB hoopt het WK van 2021 naar Vlaanderen te halen. Het is geleden van Zolder 2002 (Mario Cipollini) dat ons land nog eens het decor was van de strijd om de regenboogtruien.

Dit jaar is het Noorse Bergen aan de beurt, daarna volgen Innsbruck in 2018 (Oostenrijk) en Yorkshire in 2019 (Groot-Brittannië). Voor 2020 zijn Vicenza, Veneto, Groningen en Drenthe kandidaat. Australië en Colombia meldden zich al voor 2021, maar Van Damme maakt zich sterk dat België dan als stichtend lid van de internationale wielerbond UCI meer kans maakt. “Nu we met het wielrennen in eigen land een hoogconjunctuur beleven, zou het ideaal zijn om nog eens een WK te organiseren.”

Het jaar is symbolisch. “In 2021 vieren we de honderdste verjaardag van het WK”, zegt Van Damme. “Het zou leuk zijn dat wij als wielerland een eeuw later nog eens aan de beurt zijn.”

Vlaamse regering

“Ik hoop voor dit project de Vlaamse regering mee warm te krijgen“, zegt Van Damme. “Ik weet dat er een studie werd gemaakt naar de haalbaarheid om de Europese kampioenschappen die volgend jaar voor zeven sporten gelijktijdig in Glasgow worden gehouden, op een dag naar hier te halen, maar het kostenplaatje is een veelvoud van de prijs voor een WK wielrennen. Om het werkingsbudget (tussen de 14 en de 20 miljoen euro, nvdr.) rond te krijgen, lijkt steun van de Vlaamse regering de basisvoorwaarde, gecombineerd met de lokale overheden en commerciële partners.”

Van Damme: “Het zou ook een unieke kans zijn om marketingmatig Vlaanderen als wieler- en fietsregio verder te profileren. We moeten durven dromen. Het is een wild idee, maar waarom bijvoorbeeld voor het prof-WK geen start in Antwerpen, dan in rechte lijn naar de Vlaamse Ardennen, en daar wat rondjes draaien en de finish houden? Antwerpen bewees als wielerstad de deugdelijkheid in zowel de Tour de France als de Ronde van Vlaanderen. Voor de ploegentijdrit en de individuele chrono's kan je dan de andere provincies van Vlaanderen gebruiken, zodat heel deze regio mee betrokken wordt.”