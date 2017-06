Staat stemming voor nieuwe voorzitter bij voetbalbond op de helling?

Het is niet helemaal zeker dat de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond vandaag doorgaan. Guy Craybex, als (ex-?)lid van het Uitvoerend Comité, heeft namelijk een procedure tegen de Pro League lopen waardoor de stemming zou kunnen worden uitgesteld. De Pro League zou echter al een tegenzet in petto hebben.

De 68-jarige Craybex, als vertegenwoordiger van het uit 1B gedegradeerde Lommel United, werd in april door de Pro League geschrapt als lid van het Uitvoerend Comité, maar legt zich daar niet bij neer omdat hij naar eigen zeggen een contract voor vier jaar tekende. Ook het feit dat hij als vertegenwoordiger van Lommel niet meer in het UC mag zetelen, gaat niet op omdat zijn mandaat dan pas op 30 juni zou eindigen.

Craybex won een kort geding daaromtrent en daagt vandaag met een bevelschrift van een Brusselse rechter op (dwangsom 3.000 euro per dag) dat hij niet uit het Uitvoerend Comité mag worden gezet ten voordele van Mieke Declercq van Zulte Waregem. Hetzelfde geldt voor Herman Wijnants die zou worden vervangen door Paul Van der Schueren van OH Leuven.

Rechtstreeks gevolg van deze démarche is dat Craybex-Wijnants in plaats van Declercq-Van der Schueren namens de Pro League voor de voorzitter zouden stemmen. Dat zijn zeker twee stemmen voor Gilbert Timmermans in plaats van voor Linard zoals de Pro League het wil. Als het zo ver komt, is de kans groot dat de stemming wordt afgeblazen. “Er zal worden gestemd”, verzekert de Pro League.