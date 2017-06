Lombaerts: “Hopelijk komt de bondscoach veel naar Oostende kijken”

Over vijf weken speelt KV Oostende de eerste Europese match uit zijn geschiedenis en dus hervatte KVO gisteren erg gretig de trainingen. De internationals ontbraken nog, maar topaanwinst en 39-voudig Rode Duivel Nicolas Lombaerts (32) was present.

“Na 10 jaar bij Zenit kom ik niet naar hier met het gevoel dat ik niets meer te bewijzen heb”, aldus Lombaerts. “Integendeel. Ik wil België nog eens tonen wat ik kan, want de Russische competitie wordt hier niet wekelijks op tv getoond zoals de Premier League. Veel Belgische voetballiefhebbers kennen mij daarom niet zo goed. Bovendien heb ik ook de ambitie om naar het WK 2018 te gaan. Net nadat ik tekende bij Oostende sprak ik met bondscoach Roberto Martinez om te weten of ik nog in aanmerking kwam voor de Rode Duivels. Hij zei ja en dus hoop ik dat de bondscoach dikwijls naar Oostende komt kijken.”

Trainer Yves Vanderhaeghe hoorde het graag. “Nico kan ons ervaring en leiderschap bijbrengen. Al op de eerste training straalde hij rust uit. Zet hem naast een talent als Matthias Bossaerts en die kan hij ook helpen uitgroeien tot een grote speler. We willen ons echt klaarstomen voor die Europese match, maar om na twee uur trainen te zeggen dat Play-off 1 alweer onze prioriteit is: daar word ik een beetje gek van. Succes bestendigen is niet zo evident als sommige journalisten denken.”

Lombaerts zelf verwoordde het zo. “Iedereen zegt dat we beter moeten doen dan vorig jaar. Dat betekent dus derde worden. Maar laat ons niet te hoog van de toren blazen. Ooit hoop ik dat KVO eens kampioen wordt, maar laat ons eerst voor Play-off 1 gaan en dan zien we wel.”