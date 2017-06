CLUBNIEUWS. Oplossing in de maak voor Roef, AA Gent aast op STVV-doelman

Anderlecht-doelman Davy Roef lijkt op weg naar een verlengd verblijft in de Primera Division, bij Club Brugge legde coach Ivan Leko er ook gisteren weer ferm de zweep op, en AA Gent aast op STVV-doelman Pirard. Zulte Waregem staat intussen dicht bij twee nieuwe versterkingen. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Als Rubén weg is, tekent Roef bij Deportivo

Als hij wil zou Anderlecht-doelman Davy Roef (22) meteen bij Waasland-Beveren kunnen tekenen. Maar die zullen op Kenny Steppe moeten mikken, want Roef keert liefst terug naar het Spaanse ­Deportivo, dat hem vorig seizoen al zes maanden huurde. Voorwaarde is dat Depor eerst afscheid neemt van Rubén ­Martinez, de keeper die ze vorig jaar bij Anderlecht stalden. Eens dat is gebeurd kan Davy Roef voor een heel jaar gehuurd worden en de Spanjaarden willen dit keer ook een aankoopoptie.

Vanlerberghe traint meteen twee keer mee

Club Brugge-coach Ivan Leko mocht gisteren aanwinst Jordi Vanlerberghe (20) een eerste keer op het oefenveld verwelkomen. De verdedigende middenvelder kwam over van KV Mechelen en tekende gisteren, na zijn fysieke testen van donderdag, meteen present op het oefenveld. Hij mocht dat overigens twee keer doen, want Club trainde gisteren zowel in de voormiddag als de namiddag. Tijdens de voormiddag werkte Engels verder een individueel programma af. De verdediger liep rondjes. Ook ­Diaby (nog niet volledig fit na een blessure aan de adductoren) en Immers deden het rustig aan. Ook tijdens de namiddag mochten enkele spelers rusten.

Vanavond werkt Club zijn eerste oefenpartij van het seizoen af. Het gaat op bezoek bij provincialer VV Westkapelle. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19 uur.

AA Gent aast op doelman STVV

AA Gent wil Lucas Pirard (22) binnenhalen als doublure voor Kalinic. De Luikenaar past perfect in het profiel dat Gent voor ogen heeft: jong én Belg, want Vanhaezebrouck kan nog wat landgenoten gebruiken. Vraag is of Pirard zin heeft om zijn positie van eerste doelman bij de Kanaries op te geven voor die van reservekeeper in Gent.

Gent won gisteren trouwens een oefenwedstrijd op het veld van Wetteren met 1-3. Sylla, Dejaegere en Bjedov scoorden voor Gent.

De Sart en Kastanos dicht bij Zulte Waregem

De kans is groot dat Zulte ­Waregem vandaag twee nieuwe spelers kan voorstellen. Met ­Julien De Sart (22) heeft Essevee bijna een deal om hem een seizoen te huren met aankoopoptie van Middlesbrough.

De bekerhouder staat ook zeer dicht bij een overeenkomst met de Cyprioot Grigoris Kastanos (19) van Juventus. De middenvelder vertoeft sinds gisteren al in België. Kastanos komt één seizoen op uitleenbasis. Zulte Waregem zit deze ochtend ­samen met beide entourages om de transfers af te ronden. Vandaag leggen De Sart en Kastanos ook hun medische testen af.

Charleroi hervat met nieuwe linksachter

Charleroi hervatte gisteren de trainingen, en dat deden ze met een nieuwkomer. Nurio Fortuna, een Angolees met ook de Portugese nationaliteit, tekende gisteren een contract van drie jaar bij de Carolo's. De linksachter trainde ook onmiddellijk mee met zijn nieuwe ploegmaats.

Rechtsachter Clinton Mata was een van de 21 aanwezige spelers, ondanks de transferperikelen rond zijn persoon. Enkel Chris Bedia (papierwerk) en nieuwkomer Kavez Rezaei (arriveerde pas gisteravond laat) trainden niet mee. Volgende week zaterdag vertrekt Charleroi op stage naar Mierlo.

Schouterden naar Eupen of Charleroi?

Nils Schouterden (28) praat met Eupen, maar ook Charleroi ligt op de loer om de flankspeler van KV Mechelen binnen te halen.

Genkse belofte naar Nederland

Genk-belofte Matisse Thuys (19) is op weg naar MVV dat hem wil huren. De middenvelder ligt nog één seizoen onder contract bij Genk.

Vertrekker bij Lokeren

Ridwan Gyselinck (23) verlaat Sporting Lokeren en trekt naar Aalst.

Landgenoot assistent van Rednic

Moeskroen heeft Marian Rada (57) voor één seizoen aangesteld als nieuwe assistent van Mircea Rednic.