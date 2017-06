Het moedige gezin van Lokeren-doelman Davino Verhulst: “Het is een plant, zei de dokter vorig jaar nog. Maar Elena gaf hem ongelijk”

Exact een jaar geleden mocht Elena naar huis, de dochter van Lokeren-doelman Davino Verhulst (29) en zijn vrouw Nathalie (28). Negen maanden lang had ze in het ziekenhuis onmenselijk hard gevochten tegen tumoren in haar hoofd. Ze was het ziekste meisje van de kinderafdeling. Al die tijd was haar mama zwanger van haar broertje. Het gezin leefde met hoop in de buik en angst voor de dood. “Elena is zwaar gehandicapt. Een plant’, zeiden de dokters. Maar kijk, gisteren zat ze al rechtop in het zwembad.” Een verhaal van fel bevochten geluk.