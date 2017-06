Na 21 jaar geruchten over boycot moordzaak Peter De Vleeschauwer komt er dan toch een nieuw onderzoek

Het lichaam van agent Peter De Vleeschauwer werd op 26 december 1996 dood teruggevonden aan de over van de Schelde. Foto: rr

Sint-Niklaas - 21 jaar na de nooit opgeloste moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer zit er opnieuw enig schot in de beruchte zaak. Het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, heeft de afgelopen maand een handvol speurders opnieuw verhoord. Ze hopen eindelijk uit te maken of de betrokkenen door hun ‘oversten’ bij de toenmalige rijkswacht gedwarsboomd werden in hun onderzoek, zodat de moord kon worden toegedekt.

Hoeveel agenten er af­gelopen maand precies ondervraagd zijn, is niet meteen duidelijk. Maar het gaat in ­alle gevallen om getuigen. Geen mensen die verdacht worden van de moord op de rijkswachter. Wel politiemensen die mogelijk iets meer weten over de reden waarom het onderzoek mislukt is en waarom de moordenaars tot vandaag niet ge­vonden zijn.

Peter De Vleeschauwer verdween op 14 november 1996 rond 20.45 uur uit zijn wachtlokaal in de kazerne van Sint-Niklaas. De man die hem moest aflossen, vond alleen de omgeduwde bureaustoel van zijn collega. Op het bureau stond een kommetje soep, waaruit was gemorst.

Van De Vleeschauwer geen spoor. Getuigen zagen die avond nog een BMW wegstuiven van bij de kazerne. Anderhalve maand later, op tweede kerstdag, werd het aangespoelde lichaam van de rijkswachter teruggevonden op de oever van de Schelde in Hamme. De man was ‘professioneel’ omgebracht met een nekschot, met een kogel uit een politiewapen.

Doodlopende sporen

Meteen na de moord gonsde het van de geruchten. De Vleeschauwer, die een groen cachet had, zou een mazoutfraude op het spoor geweest zijn. In dat duistere zaakje zouden ook corrupte col­lega’s betrokken geweest zijn. Mogelijk lag daar het motief, maar het onderzoek leverde niets op.

Enkele dagen voor de moord had De Vleeschauwer een klacht ingediend wegens doodsbedreigingen. Daaraan werd dan weer het verhaal gekoppeld dat de rijkswachter, omschreven als een eenzaat binnen het korps, de vuile was van enkele collega’s buiten wou hangen. Ook het onderzoeken waard, maar weer een dood spoor.

En zo liep het onderzoek ­helemaal spaak. Dat de speurders werden geboycot door oversten, is ook een hardnekkig gerucht van het eerste uur. Ze zouden zijn ­tegengewerkt en onder druk gezet om toch maar niets te vinden. Sommigen werden ronduit gepest en zijn van de zaak gehaald en over­geplaatst. Niet de normale gang van zaken, en volgens sommigen bedoeld om duistere zaakjes binnen het korps toegedekt te houden.

De rijkswacht bewees Peter De Vleeschauwer de nodige eer bij zijn begrafenis. Toen al gonsde het van de eruchten. Foto: Photo News

Nieuw onderzoek

Bij het parket-generaal hebben ze dat laatste verhaal nu voldoende serieus genomen om na te gaan wat er twintig jaar geleden gebeurd kan zijn. “Het is onbegrijpelijk dat dit onderzoek, gezien de vele sporen, nooit met succes is afgerond”, luidt het in gerechtelijke kringen.

Ook de familie van de vermoorde rijkswachter liet eerder al verstaan dat volgens haar het onderzoek geboycot is. Broer Chris schreef de moordzaak al van zich af in een boek. “Deze moord mág niet opgelost worden”, vertelde hij toen in verschillende kranten.

Het parket-generaal wou gisteren niet reageren. Een bron meldt wel dat dit nieuwe onderzoek loopt maar dat er van een doorbraak op dit moment geen sprake is. De zaak verjaart over negentien jaar