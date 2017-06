Legertop doet nu zelf voorstel om aantal soldaten op straat af te bouwen

De legerleiding legt bij de federale regering een plan op tafel om de ­inzet van de militairen op straat te hervormen. Dat zegt generaal­majoor Marc Thys, de bevelhebber van de Landmacht. “Door in ploegen van acht militairen per zone te werken, kunnen we slagkrachtiger zijn én kan het met 15 tot 20 procent mensen minder.” Het aantal militairen op straat zou dan zakken van 1.250 naar een duizendtal.

De militairen op straat hebben deze week felicitaties gekregen voor hun daadkracht na de mislukte aanslag in het station Brussel-Centraal. Maar bij Defensie blijft het ongenoegen sluimeren over operatie Homeland, zoals de inzet op straat heet. Het vraagt een te grote personeelsinzet en de patrouilles zijn te statisch.

De legerleiding komt nu zelf met een voorstel om dat te veranderen. “Het uitgangspunt is dat we volgens de militaire logica zouden werken”, zegt de bevelhebber van de Landmacht, Marc Thys. “Zoals we nu werken met statische patrouilles van twee of drie mensen op dezelfde plek, dat is eigenlijk geen militaire methode. We stellen voor om in ploegen van acht mensen te werken, en die per zone in te delen, ­zoals we dat gewoon zijn. De grootte van die zones is nog niet bepaald, maar één zone kan bijvoorbeeld de Brusselse Grote Markt en omgeving zijn.”

Uit analyses blijkt volgens Thys dat deze manier van werken de veiligheid verhoogt. “We worden ­mobieler en onvoorspelbaarder voor mogelijke aanvallers. Onze mensen blijven nooit op dezelfde plaats staan, ze verdelen zich... Helemaal volgens de procedures waarop ze getraind hebben.”

Tweede grote voordeel, aldus Thys, is dat dit mogelijk is met minder militairen op straat. “Onze schatting is dat de inzet met 15 à 20 procent kan dalen.” Met andere woorden: een daling van het aantal militairen op straat van 1.250 naar een duizendtal.

De legerleiding heeft de nieuwe manier van werken vorige week tijdens een oefening laten zien aan defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). De komende weken volgt een officieel voorstel op papier. Daar wordt ook de politieleiding bij betrokken. Defensie wil per militaire ploeg één of twee politieagenten meesturen, zodat ze wettelijk ook kunnen ingrijpen. Het mandaat van de soldaten is nu zo beperkt dat ze zonder politie in de buurt zelfs niemand kunnen verplichten om hun tas te openen.