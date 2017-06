20 jaar geleden nog compleet ondenkbaar, nu zijn er voor het eerst blote borsten te zien in ‘Suske en Wiske’

Eerder kreeg Wiske al borstjes “om mee te zijn met haar tijd”, maar in de laatste strip gaan de tekenaars nog een stapje verder. Voor het eerst zijn blote borsten te zien in ‘Suske en Wiske’. “We gaan zulke taboes niet meer uit de weg”, zegt de uitgeverij.

Wie vrijdag in onze krant naar de strippagina’s bladerde, is het misschien ook opgevallen: de blote borsten van Mami Wata in Suske en Wiske. Niet meteen wat je verwacht van een familiestrip die mikt op lezertjes vanaf acht jaar. Maar het was een heel bewuste keuze. “We hebben er even over gediscussieerd, maar als snel kwamen we tot de ­conclusie dat we die borsten ­gewoon moesten tekenen”, zegt Ruth Van Ammel van Standaard Uitgeverij. “Ook de familie Vandersteen is op de hoogte.”

Twintig jaar geleden zou dat compleet ondenkbaar zijn ­geweest. Maar de met de recente restyling van de stripreeks maakt Studio Vandersteen ­gedurfde keuzes. Zo heeft Wiske nu ook borstjes. “We spelen meer in op de leefwereld van kinderen”, zegt Van Ammel. “Zij zien vandaag al eens een streepje naakt, bijvoorbeeld in de muziekvideo’s van Justin Bieber en Miley Cyrus. We moeten toch niet preutser zijn dan de ­realiteit? We zijn op een punt gekomen dat we zulke taboes niet meer uit de weg gaan.”

Het past ook in het verhaal, zegt Van Ammel. “Mami Wata is een Afrikaanse zeegodin die al eeuwen zo wordt afgebeeld. Het zou vreemd zijn mochten we haar nu in bikini tekenen. Het avontuur moet authentiek zijn.”

Normale lichamen

Sensoa juicht toe dat jongeren naakt te zien krijgen in een “normale” context. “Vandaag zien ze bijna uitsluitend seksueel naakt, in reclame of porno”, zegt beleidsmedewerker Lies Verhetsel. “Hoe meer verschillende lichamen ze zien – met al hun gebreken – hoe meer ze ­vrede nemen met hun eigen ­lichaam.” Verhetsel waarschuwt de tekenaars er wel voor dat ze de halfnaakte vrouwen niet als object mogen voorstellen. “Mocht er een lekkerbekkende Lambik naast staan, dan zou dat een heel andere zaak zijn.”

De uitgeverij benadrukt dat ze naakte figuren altijd met eerbied zullen afbeelden en zeker niet in een seksuele context. Vraag is wat de toekomst zal brengen. Krijgen we straks ook een piemel te zien? “Wie weet”, zegt Van Ammel lachend. “Maar in de volgende nummers komt er alleszins geen naakt voor.”