De politie vond 1 ton cocaïne op zijn domein in Zuid-Afrika, toch schreeuwt deze West-Vlaamse wijnboer zijn onschuld uit

Brugge - 963 kilogram: de Zuid-Afrikaanse politie heeft woensdagavond een recordvangst van cocaïne in beslag genomen. En dat in de wijngaard van een West-Vlaamse wijnboer. De drugs zaten verstopt tussen de wijnflessen van Bruggeling Lode Lemahieu (63). “Maar zelf heb ik daar in de verste verte niets mee te maken.”

Zijn Shiraz gaat vlotjes de wereld rond. Net als zijn Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Viognier en Chardonnay. Toppers van wijnen die ook te vinden zijn in restaurants à la The Jane, Pure C of destijds De Karmeliet. Lode Lemahieu (63) is een onbesproken West-Vlaamse wijnboer die al meer dan een decennium wijndomein Eerste Hoop in Villiersdorp runt, honderd kilometer buiten Kaapstad. Geregeld winnen zijn flessen prijzen.

Woensdagavond moest hij even gaan zitten toen het nieuws vanuit Zuid-Afrika doorsijpelde. Een ton cocaïne. Tussen zijn wijnflessen. In 253 kartonnen dozen, verdeeld over palletten wijn die klaarstonden om verscheept te worden, werd 963 kilogram wit poeder gevonden. Goed voor een straatwaarde van 300 miljoen Zuid-Afrikaanse rand, oftewel bijna 21 miljoen euro.

De Zuid-Afrikaanse pers smult van de zaak en spreekt van de grootste drugszaak in de Kaap ooit, “misschien wel de grootste ooit in het land”.

13.000 kilometer noordelijker valt er weinig te smullen. Lemahieu zegt machteloos te staan en zit zwaar verveeld met de zaak. Want hoewel hij eigenaar van wijndomein Eerste Hoop is, gelooft ook de politie dat hij niets met de zaak te maken heeft.

“Stom toeval”

“We zijn er eigenlijk door een stom toeval bij betrokken”, vertelt Lemahieu. Via een tussenpersoon verkoopt de Bruggeling ook duizenden flessen wijn in Zuid-Afrika zelf. “Maar om de één of andere reden werden die flessen geweigerd en keerden ze terug naar het domein. Niet veel later had de tussenpersoon een nieuwe bestemming voor de flessen gevonden: Duitsland.” Toen personeels­leden van Lemahieu de wijnflessen aan het overladen waren op palletten bleken sommige kartonnen dozen opvallend minder te wegen. “Toen ze de dozen openden, zagen ze enkel witgrijs poeder.” De these dat het om cement ging, werd snel verlaten. Niet veel later belden ze de politie.

Speurders arresteerden drie personen die volgens Lemahieu niet op de loonlijst van Eerste Hoop staan. Een van hen was de chauffeur die het transport naar het schip in goede banen moest leiden. Allicht was een deel van de drugs bestemd voor de Nederlandse markt. Een van de drie spreekt volgens onze informatie Nederlands.

De Zuid-Afrikanen hebben een speciaal team aangesteld om de zaak “tot op het bot uit te klaren”. “De coke was duidelijk bestemd voor de Europese markt”, zegt lokale veiligheidschef Dan Plato. “We zullen het grootst mogelijke onderzoek voeren naar de drugsbende die hierachter zit. ­Iedereen – van dealers tot gebruikers, tussenpersonen tot drugsbaron – zal gezocht en gevonden worden.”

Lemahieu benadrukt dat geen van zijn werknemers door de politie wordt verdacht. “Het is spijtig dat onze goede naam op deze manier besmeurd wordt, want wij zijn simpelweg de ontdekkers van de drugs geweest. Wij hebben er zelf niets mee te maken.”