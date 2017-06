Sandra (44) stopte de kreeft van haar ex vol pillen in de hoop hem nadien nooit meer terug te zien

Pepingen - Of hij nog een laatste keer samen wou eten, voor ze de echtscheidingspapieren zouden ondertekenen? Zakenman Marc B. (60) zei ja en moest 12 uur slaap én een auto-ongeval later in het ziekenhuis vaststellen dat Sandra A. (44) genoeg kalmeerpillen en antidepressiva in de kreeft had gedraaid om een olifant te vellen. Zijn ex zit intussen vast wegens poging tot moord.

“Neen, spijt dat de echtscheiding doorgaat heb ik niet.” Marc B. (60), in het Pajottenland een bekende zakenman, bekomt thuis in Heikruis (Pepingen) van de emoties. Dat zijn vrouw Sandra A. (44) hem vorige week uit de weg probeerde te ruimen, dat had hij niet zien aankomen. Dat het al maanden niet boterde? “Dat wel.” Dat er stevige spanningen waren omdat de echtscheidingspapieren deze week bij de notaris zouden getekend worden? “Dat lijkt evident.” Maar er was nog steeds overleg en wederzijds begrip, zegt hij. Althans, dat dacht hij toch. En dus ging hij vorige week maandag nietsvermoedend in op Sandra’s voorstel: nog een keer samen kreeft eten. “Waarom niet?redeneerde ik. Dat samen eten, gebeurde nog wel vaker. Voor ons kind.”

Marc B. arriveerde ’s avonds na het werk en at met veel smaak zijn kreeft op. Alles leek normaal verlopen, zonder ruzie ook. Tot hij wat later in een diepe slaap verzeilde. “Meer dan twaalf uur later werd ik versuft wakker”, vertelt hij. “Ik was al veel te laat op mijn werk, dus stapte ik zonder nadenken in mijn wagen richting Halle. Eigenlijk wist ik niet eens dat ik echt aan het rijden was, zo ver heen was ik.”

Na amper enkele honderden meters crashte hij tegen een bloembak. De politie kwam ter plaatse, net als een “ongeruste” Sandra A. “Ik vermoedde toen al dat er iets niet klopte; ik leek wel van de wereld.” Een dag later kreeg hij telefoon uit het ziekenhuis. Met de vraag of hij toch eens kon langskomen. “Uit de afgenomen bloedstalen bleek dat ik bomvol kalmeringspillen en antidepressiva zat. Genoeg om een olifant te vellen. Nochtans slik ik nooit een pil. Toen wist ik dat ze mij had proberen te vermoorden.”

“In sukkelstraatje”

De zakenman aarzelde niet en stapte naar de politie om een klacht neer te leggen. Sandra A. werd opgepakt en ging vrijwel meteen tot bekentenissen over. Net voor haar arrestatie riep ze naar verluidt dat ze de nakende scheiding niet kon verkroppen. Marc B. wijt haar moordpoging aan jarenlange rugproblemen, gekruid met veel kalmeringspillen en drank. “We zaten al een hele tijd in het sukkelstraatje”, vertelt hij. “Ik wens Sandra niks slechts toe, we hebben immers samen ook een kind. Maar ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik haar nooit meer wil zien en dat een bezoek in de gevangenis niet aan de orde is.”