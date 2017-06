Marc Coucke flikt het weer en sluit miljoenendeal

Marc Coucke (foto) heeft Ecuphar – verdeler van pillen, spuitjes en vaccins voor huisdieren – verkocht aan de Britse beursgenoteerde groep Animalcare.

Ecuphar is actief in dertig landen en boekte vorig jaar een omzet van 78 miljoen euro. De Britten betalen volgens zakenkrant De Tijd omgerekend 38 miljoen euro voor het Brugse bedrijf, deels in cash maar vooral in aandelen. Animalcare heeft daartoe een kapitaalverhoging van zo’n 30 miljoen pond doorgevoerd.

Marc Coucke zou daarbij, samen met huidig Ecuphar-CEO Chris Cardon, 46 procent van Animalcare in handen krijgen. Het duo wordt hoofdaandeelhouder van het Britse bedrijf.