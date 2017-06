Overal watertekort, maar hier lopen duizenden liters per dag gewoon weg

Assent / Bekkevoort - De hittegolf en het bijbehorende verbod om drinkwater zeker niet te verspillen, zijn niet weg te slaan uit het nieuws. Tegelijkertijd loopt er in Assent bij Bekkevoort al maanden water weg door een kapotte leiding. Het bestuur en de Watergroep weten van het lek en zoeken naar een oplossing.

De tropische hitte zette de waterreserves overal in Vlaanderen op scherp. Reden genoeg voor de overheid om het gebruik van kraantjeswater te beperken en verspilling te beboeten. “Dat geldt blijkbaar niet voor de Watergroep zelf”, zegt Lisette Prinssen uit Sint-Joris-Winge. “In de Doornhofstraat is al twee maanden een lek in de waterleiding. Het water loopt gewoon weg in de riool en niemand wil blijkbaar ingrijpen.”

Woordvoerster van de Watergroep Kathleen De Schepper is op de hoogte van het probleem. “Het lek situeert zich in een leiding die door een buis onder de autoweg E314 loopt”, zegt ze. “Dat is een moeilijk bereikbare plaats en we hebben in die buurt geen alternatieve leiding. Als we de herstelling nu zouden doen, moeten we de ganse wijk voor langere tijd zonder water zetten. Daarom opteren we ervoor om eerst een nieuwe leiding te leggen en pas daarna de herstelling uit te voeren. De procedure om een aannemer aan te stellen loopt.”

Opvangen in regenput

Volgens De Schepper kiest men voor die oplossing omdat de hoeveelheid water die wegloopt zeer beperkt is. Ter plaatse blijkt die uitspraak relatief te zijn. Marc Dierens uit de Struikstraat passeert dagelijks op de plaats waar het lek is. “Een paar weken geleden liep er amper een fijn straaltje water weg maar nu stroomt het water echt naar boven”, zegt hij. Buurtbewoner André Kimps probeerde vorige maandag om een emmer water van tien liter te vullen. “Dat lukte op ongeveer een minuut”, zegt hij. “Vandaag heb ik het opnieuw gemeten en de emmer was nu vol op 15 seconden.”

Kimps maakte van de situatie een opportuniteit. “Mijn waterput staat droog”, zegt hij. “Ik heb een dompelpomp in het afvoerputje gehangen om het water te recupereren. Anders loopt het toch nutteloos weg.”

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) van Bekkevoort kwam eerder ook al ter plaatse. “Het is een beetje dubbel om de boeren te verbieden hun gewassen te sproeien terwijl het water hier al wekenlang wegloopt”, zegt hij. “Zelf ben ik niet bevoegd om iets te ondernemen en blijkbaar is het een vrij complexe herstelling.”