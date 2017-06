Hoe kan een minderjarige jongen (9) verdwijnen bij de Dienst Vreemdelingenzaken? “Iedereen zat wat naar elkaar te kijken”

Child Focus is naar eigen zeggen “onthutst en boos” dan een minderjarige jongen (9) is kunnen verdwijnen bij de dienst vreemdelingenzaken. Helemaal onbegrijpelijk vindt de organisatie dat niemand de politie verwittigde. “Omdat iedereen hier dacht dat iemand anders dat wel zou doen”, klinkt het bij de dienst zelf in een reactie aan deredactie.be. Staatssecretaris Francken zegt op Twitter dat hij de zaak maandag gaat onderzoeken. De jongen is nog steeds spoorloos.

Een onrustwekkende verdwijning: Brahim Bakali, een 9-jarige jongen werd alleen op straat aangetroffen en is dan, vermoedelijk, door de politie naar de Dienst Vreemdelingenzaken gebracht. Daar is hij tijdens de registratieprocedure verdwenen. “Niemand daar heeft toen de reflex gehad om Child Focus of de politie in te lichten”, zegt woordvoerder Dirk Depover. “ Zo zijn er zijn kostbare uren verloren”, zegt CEO Heidi De Pauw. “We mogen toch wel verwachten dat jonge kinderen op de Dienst Vreemdelingenzaken goed begeleid worden.”

Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, verdedigt zijn personeel. “Onze mensen hebben inderdaad veel ervaring met het begeleiden van minderjarigen”, klinkt het. “Maar als die jongen beslist dat hij hier wil weggaan, dan kunnen wij in principe niets doen om hem toch hier te houden. Hij was namelijk niet in administratieve hechtenis genomen.”

“Geen alleenstaand geval”

“De verdwijning werd pas opgemerkt door het opvangcentrum”, zegt Depover van Child Focus. “Zij sloegen alarm in de late namiddag toen de jongen niet kwam opdagen en hebben de politie ingelicht.”

Waarom de Dienst dat niet zelf deed? “Iedereen hier zat wat naar elkaar te kijken, en dacht dat de andere wel zou bellen waardoor uiteindelijk niemand Child Focus of de politie op de hoogte heeft gebracht”, stelt de directeur van de Dienst die overigens wel mea culpa slaat. “Dit kan natuurlijk niet.”

“Helaas is dit geen alleenstaand geval”, zegt Depover nog. Eerder dit jaar waarschuwde de organisatie dat alsmaar meer niet-begeleide minderjarigen vermist raken in ons land en dat deze groep uiterst kwetsbaar is. “Het is duidelijk dat hij een lange tocht achter de rug heeft, hij heeft sporen van geweld in het gezicht en ook zijn voeten zijn er slecht aan toe. Dat zien we wel vaker bij minderjarigen die zo’n lange tocht achter de rug hebben”, zegt Depover nog.

Reactie Francken

Staatssecretaris voor asiel en migratie Francken kondigde aan via Twitter dat hij de zaak gaat onderzoeken. “NBMV (niet-begeleide minderjarige vluchtelingen) zijn en blijven prioritair kwetsbare groep”, klink het.

Ik laat dit grondig onderzoeken. NMBV zijn en blijven prioritair kwetsbare groep. — Theo Francken (@FranckenTheo) June 24, 2017

De jongen is voor het laatst gezien in de buurt van de Antwerpsesteenweg in Brussel, sindsdien ontbreekt elk spoor. Brahim is vermoedelijk van Marokkaanse nationaliteit en zou enkel Arabisch spreken.

Heb jij Brahim gezien of weet jij waar hij is? Neem dan contact op met Child Focus via het nummer 116 000.