Bekend modehuis pakt uit met peperdure... paperclip

Prada verkoopt momenteel een paperclip die je kunt gebruiken om je bankbiljetten samen te houden en waar je zelf een flinke duit moet voor neertellen. In een lange reeks van bizarre accessoires die werden uitgebracht door modehuizen, is dit er ook wel eentje die kan tellen.

Om de haverklap lanceren modehuizen bizarre accessoires die meestal nog eens peperduur zijn ook. Denk maar aan de onlangs uitgebrachte shoppingtas en Ikea-tas van Balenciaga. Nieuw in het rijtje is de geldclip van Prada. Het Italiaanse label verkoopt blijkbaar al sinds 2012 de geldclip, maar het werd nu weer opgepikt door heel wat verbaasde Twitteraars die het zagen voorbijkomen in de webshop van Barneys, de luxueuze department store in New York.

Hoewel het gaat om een geldclip waarin de naam Prada gegraveerd staat en die met zijn 6,25 centimeter wel een stuk groter is dan een gewoon exemplaar, heeft het accessoire toch verdacht veel weg van een gewone paperclip. Alleen tel je voor deze versie wel 165 euro neer.

Ready for another round of “ridiculous things I've ever seen”? I present to you, a 185$ paper clip. I can't. pic.twitter.com/U60P5I0pim — Laura Vitale (@LaurasKitchen) 22 juni 2017