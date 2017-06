Twee dopinggevallen bij Argentijnse River Plate

Twee voetbalprofs van de Argentijnse topclub River Plate hebben een positieve dopingcontrole afgelegd. Verdediger Lucas Martínez Quarta en de Uruguayaanse middenvelder Camilo Mayada hebben mogelijk hydrochloorthiazide, in de volksmond bekend als plaspillen, gebruikt.

“Het heeft ons verrast en we zijn geschokt”, liet trainer Marcelo Gallardo vrijdag weten. De positieve tests werden afgenomen na twee duels om de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Beide spelers werden door de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol voorlopig geschorst, al liet de antidopingverantwoordelijke van de federatie weten dat er mogelijk sprake is van een vervuild staal. De tests zijn door een laboratorium in Los Angeles uitgevoerd, de B-stalen zullen in Duitsland worden onderzocht.