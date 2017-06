Voormalig Spaans wereldkampioen hangt voetbalschoenen aan de haak

Brussel - De Spanjaard Alvaro Arbeloa zet op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft hij zaterdag bevestigd in een interview met de Spaanse sportkrant Marca.

De linkerflankverdediger kreeg zijn opleiding bij Real Madrid en speelde nadien achtereenvolgens voor Deportivo La Coruna, Liverpool en opnieuw Real. Met de Koninklijke won hij de titel in 2012 en pakte hij de eindzege in de Champions League in 2014 en 2016. Afgelopen seizoen stond hij op de loonlijst van West Ham, bij de Hammers kwam hij slechts sporadisch in actie.

“Het moment om vaarwel te zeggen is gekomen. Ik heb besloten om mijn voetbalschoenen aan de haak te hangen en het voetbal te verlaten”, klinkt het. “Fysiek was ik zeker nog in orde, mentaal werd het moeilijker. Ik heb niet langer de motivatie om elke dag te blijven knokken.”

Arbeloa, goed voor 58 interlands bij de Spaanse nationale elf, veroverde met La Roja de wereldtitel in 2010 en werd ook tweemaal Europees kampioen (2008 en 2012).