Kleuterjuf op staande voet ontslagen nadat directie pikante hobby ontdekt

Kleuterjuf overdag, pornoster tijdens de nacht. Het leven van “juffrouw Nina” Skye uit de Amerikaanse staat Los Angeles is allesbehalve alledaags. Geen probleem voor de 21-jarige, maar wel een issue voor de directie van haar katholieke school, zo blijkt. Toen zij achter haar onconventionele hobby kwamen, besloten ze haar op staande voet te ontslaan.

“Dat beroep is in strijd met de religieuze waarden die we willen uitstralen”, klinkt het bij de directie. De leerkrachten van de katholieke lagere school zouden naar eigen zeggen nog geprobeerd hebben om de twintiger uit het wereldje te halen met hulp en goede raad, maar dat werkte niet.

“Wat is het probleem?”

“Ik geef graag les en ik hou van seks. Wat is het probleem?” vraagt Nina zich af. “Ik ben echt een goede lerares, dat is een heel andere kant van mij. Het liefst zou ik het gewoon allebei blijven doen.” Maar als er maar één carrièremogelijkheid overblijft, dan kiest Nina toch voor de porno-industrie.

“Voor het geld vooral. Ik heb nog nooit zo veel verdiend. Na mijn allereerste scène kreeg ik meteen 2.230 euro”, vertelt ze aan Fox. Of het nu een filmpje met een man of een vrouw is, dat maakt haar niet uit. “Ik doe het eigenlijk wel graag. Ik weet dat dat een taboe is, maar ik heb een heel open geest. Ik ga anderen niet veroordelen voor wat ze doen en ik vind het spijtig dat mijn school die boodschap ook niet aan haar kinderen meegeeft.”