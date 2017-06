GERUCHTEN. Arsenal mikt op Franse topspits, Monaco moet leegloop vrezen

Een nieuwe dag, een nieuwe lading transfergeruchten. Manchester United wil zowel zijn aanval als zijn middenveld versterken, terwijl Monaco een leegloop moet vrezen. Daarnaast zou er wel eens een verrassende transfer in het verschiet kunnen liggen voor Sergio Aguero. Een overzicht.

Wenger wil spits Lyon

Arsenal kende ondanks winst in de FA Cup een teleurstellend seizoen. Het viel voor het eerst sinds decennia buiten top vier en werd alweer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Desondanks mag Arsène Wenger blijven en hij lijkt nu te willen doorduwen voor een nieuwe spits. De Franse coach is al een tijdje gecharmeerd door landgenoot Alexandre Lacazette. Sky Sports weet dat The Gunners onderhandelen met Lyon, Lacazette zou 50 miljoen euro moeten opleveren. Enig struikelblok kan nog zijn dat Arsenal niet op het Kampioenenbal speelt volgend seizoen. De spits liet eerder namelijk verstaan naar een club te willen die Champions League speelt.

De gesprekken met Lyon betekenen ook dat Arsenal het dossier van Kylian Mbappé laat liggen. De landgenoot van Lacazette brak helemaal door dit seizoen bij AS Monaco en heeft de hele Europese top achter zich aan. Real Madrid, PSG en Liverpool worden het meeste geciteerd.

Goudhaantje Monaco is gecharmeerd door interesse Man Utd

AS Monaco was de verrassing van het afgelopen voetbalseizoen. De nieuwe werkgever van Youri Tielemans kroonde zich tot Frans kampioen en bereikte de halve finale in de Champions League. Eén van de sterkhouders was middenvelder Fabinho, die elf doelpunten maakte. Manchester United liet zijn oog vallen op de 23-jarige speler en die laat weten dat een overgang naar Old Trafford “heel verleidelijk is”, aldus BBC. “Het is een grote club en ik zou het zeker in overweging nemen. Als Mourinho me zou uitnodigen, zou het heel verleidelijk zijn om erop in te gaan. Maar ik moet dan eerst met Monaco praten.”

Morata. Foto: REUTERS

Daarnaast zouden The Red Devils progressie boeken in de gesprekken met Alvaro Morata. De spits was afgelopen seizoen stand-in voor Karim Benzema bij Real Madrid. Hij wil graag meer spelen en bovendien aast Real op Mbappé. Manchester United ziet in Morata de ideale opvolger voor Zlatan Ibrahimovic en de gesprekken met de Spanjaard gaan de goede kant op, weet The Sun. De Koninklijke wacht nog wel op een officieel bod van United.

Ook Chelsea wil shoppen bij Monaco

De ploeg uit het Prinsdom lijkt zijn topseizoen te zullen betalen met veel uitgaande transfer. Ook Tiemoue Bagayoko is op weg naar de Premier League, meldt Daily Mail. Chelsea zou de Franse landskampioen overtuigd hebben met een bod van 40 miljoen euro. Trainer Antonio Conte wil de middenvelder er graag bij, hij ziet in hem de ideale aanvulling voor N’Golo Kanté. Nemanja Matic lijkt te vertrekken.

PSG heeft bod op Aguero klaar

Sinds de komst van Gabriel Jesus bij Manchester City lijkt Sergio Aguero niet langer onaantastbaar. De geruchten gaan dat de Argentijnse spits een moeilijke relatie heeft met trainer Pep Guardiola. The Times weet dat PSG daar graag van wil profiteren om de aanvaller naar het Parc des Princes te halen. De Franse topclub zou een bod van 60 miljoen euro uitbrengen op Aguero. In Parijs ligt er een loon van 250.000 euro per week te wachten.

Bayern München zet Renato Sanches in uitstalraam

Vorige zomer legde der Rekordmeister maar liefst 35 miljoen euro op tafel voor de jonge Portugees. Die kon zich niet doorzetten in de Allianz Arena en Sanches zou volgens de laatste berichten op weg zijn naar de uitgang. Juventus wil hem lenen, maar Bayern zou nu ook bereid zijn om de Europese kampioen voor 26 miljoen euro te laten gaan. Dat klinkt volgens Kicker als muziek in de oren van José Mourinho. De Portugees zou in tegenstelling tot Carlo Ancelotti wel geloven in de middenvelder.