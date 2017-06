Het Nederlandse nationale elftal zit in een moeilijke periode, maar er zit w el degelijk muziek in het elftal. Letterlijk, want maatjes Memphis Depay en Quincy Promes storten zich tijdens hun vakantie op hun muziekcarrière. De twee lanceerden vrijdag hun single ‘LA Vibes Freestyle 1.0. Zoals het echte rappers betaamt, dragen de Nederlandse internationals heel wat ‘bling bling’ rond hun nek. Of Promes en Depay toekomst hebben als rapper, laten we aan u over.