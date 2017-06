“Denayer is op weg naar Lyon, maar Man City wil hem naar Spanje sturen”

Jason Denayer wordt volgend seizoen opnieuw uitgeleend door Manchester City en de verdediger staat nadrukkelijk in de belangstelling van Lyon. De Franse topploeg zou dicht bij een akkoord staan met de speler, meldt L’Équipe. Maar op clubniveau dreigt het een moeilijke zaak te worden. Manchester City ziet Denayer liever naar het Spaanse Girona trekken.

The Citizens rekenen ook volgend seizoen nog niet op Denayer. Onze landgenoot werd al verhuurd aan achtereenvolgens Celtic Glasgow, Galatasaray en Sunderland. Nu zou hij liefst naar de Ligue 1 trekken, waar Lyon hem graag wil binnenhalen. De Fransen wilden hem twee jaar geleden al aantrekken, maar visten toen achter het net.

Lyon maakt werk van de deal en een akkoord vinden met Denayer zou geen probleem vormen. Maar dan moet de verdediger wel moederclub Manchester City nog overtuigen. Die wil de speler stallen bij de Spaanse promovendus Girona. De reden is dat de Spaanse club in het bezit is van de investeringsgroep achter Man City.