Messi blaast dertig kaarsjes uit: een indrukwekkend palmares, maar nog enkele uitdagingen

De volgens velen beste voetballer ter wereld viert vandaag zijn 30e verjaardag. Lionel Messi kwam exact dertig jaar geleden ter wereld in het Argentijnse Rosario. Vandaag de dag is hij uitgegroeid tot een legende van het voetbal en een icoon van Barcelona. Messi voetbalde al een indrukwekkend palmares bij elkaar, al heeft hij nog een paar doelen.

Op 16 november 2003 debuteerde een toen 16-jarige Messi voor FC Barcelona, in een oefenwedstrijd. Op zijn officiële debuut was het nog bijna een jaar wachten, maar op 16 oktober 2004 was het zover. Toenmalig trainer Frank Rijkaard liet ‘de vlo’ een eerste keer invallen tegen Espanyol. Nu, dertien jaar later, heeft Messi bijna alles gewonnen wat er te winnen valt.

- 5x FIFA Ballon d’Or

- 4x Champions League

- 8x Spaans kampioen

- 4x Copa Del Rey

Foto: AFP

Tot zijn grote spijt kon Messi zijn land nog niet naar grote successen leiden. Hij speelde al verschillende finales, zowel op het WK als op de Copa America, maar greep telkens naast de hoofdprijs. Messi hoopt nog in de voetsporen te kunnen treden van zijn illustere landgenoot Maradona door ooit wereldkampioen te worden. Recordinternational is hij evenwel nog niet. Met zijn 118 caps moet hij Javier Zanetti (143) en ploegmaat Javier Mascherano (136 caps) laten voorgaan.

Records die hij nog moet breken

Wie denkt dat hij bij Barcelona geen uitdagingen meer heeft, zit ernaast. Messi verbrak al gigantisch veel records, maar heeft er nog een paar te gaan. Zo gaan Xavi, Andres Iniesta en Carles Puyol hem nog vooraf in het aantal wedstrijden dat ze gespeeld hebben voor de club. Messi zit momenteel aan 583 optredens, recordhouder Xavi telt er 767. Daarnaast moet hij nog 21 doelpunten maken in de Copa Del Rey wil hij ook daar topschutter aller tijden zijn voor de Catalanen. Josep Samitier maakte er ooit 65.

En dan is er ook de eeuwige strijd met Cristiano Ronaldo. Hoewel Messi’s doelpuntentotaal al buitenaards is, doet de Portugees zowel in de Champions League als in de competitie beter. Ook wat betreft het aantal gemaakt hattricks in de Primera Division, moet Messi zijn meerdere erkennen in Ronaldo.

De kleine Argentijn heeft dus nog best wel wat uitdagingen en is nog lang niet uitgevoetbald. Eén ding staat wel vast: hij is hoe dan ook één van de besten ooit.