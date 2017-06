Zulte Waregem onderneemt eerste stappen: Leye officieel naar de B-kern na uithaal

Zulte Waregem heeft Mbaye Leye officieel uit de A-kern verwijderd. De Senegalees is kwaad op de club omdat hem maar een verlenging van één seizoen werd aangeboden, terwijl hij twee jaar wil. Daarop organiseerde de spits op eigen houtje een persconferentie, waarop hij zei gratis te willen vertrekken en nooit meer voor Essevee te willen spelen (lees zijn hele uithaal hier). Zulte Waregem zoekt een oplossing, in afwachting daarvan werd Leye alvast naar de B-kern gestuurd.

De komende dagen wordt het dossier verder bekeken en beslist de club wat het zal doen. Leye was uiteraard niet aanwezig op de sfeertraining van zaterdag. Daarop konden de fans kennismaken met de zeven aanwinsten. Ook Julien De Sart was present, hij komt op huurbasis over van Middlesbrough.