ISIS gebruikt tot tienduizenden burgers als menselijk schild: honderden doden, onder wie kinderen, bij bestorming Mosul

Bij het offensief van de Iraakse troepen in het oude stadsgedeelte van Mosul zijn naar schattingen van de Verenigde Naties honderden burgers gedood of gewond geraakt.

Sommige berichten spreken van duizenden tot tienduizenden burgers die door terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS) als levend schild zijn gebruikt, zo zei Lisa Grande, de VN-coördinatrice voor humanitaire hulp in Irak, zaterdag. Honderden onschuldigen, onder wie kinderen, werden neergeschoten, aldus Grande.

Het offensief om het historische stadscentrum te bevrijden, werd vorige zondag ingezet. Het stadscentrum is het laatste stukje Mosul dat nog in ISIS-handen is. Volgens Grande zitten nog 100.000 tot 150.000 burgers vast in het stadsdeel.

De strijd om Mosul werd in oktober vorig jaar gestart. Na de bevrijding van Oost-Mosul begonnen de militairen, met hulp van sjiitische milities en de internationale coalitie, met het gevecht om West-Mosul.

Foto: AFP

Foto: AP