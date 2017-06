Politie opent vuur op man die inrijdt op agenten in Molenbeek

In Molenbeek is een man in een blauwe Mercedes zaterdagnamiddag omstreeks 15.40 uur ingereden op enkele agenten. Zij openden het vuur, maar de man kon ontkomen en scheurde weg richting Dilbeek. De politie is nu op zoek naar de verdachte, zo bevestigt Julie Mampuy, woordvoerster van politiezone Brussel-West aan de redactie van Nieuwsblad Online.

Enkele inspecteurs hielden zaterdagnamiddag een controle aan het rode licht bij het station van Brussel-West. “Tijdens die actie wilden ze de blauwe Mercedes in kwestie controleren, maar die stopte niet”, aldus Mampuy. “De wagen is daarop op mijn collega’s ingereden, maar niemand raakte gewond. De agenten hebben in het totaal twee schoten afgevuurd op de Mercedes.”

Verdachte kon ontkomen

De agenten konden de wagen niet tot stilstand brengen, waarna de bestuurder in zijn blauwe Mercedes gevlucht is richting Dilbeek via de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De politiediensten zijn nu op zoek naar de bestuurder en zijn auto. De wagen heeft aan de linkervoorkant een beschadiging door de kogelinslagen. “Wellicht gaat het om een gestolen voertuig of om een nagemaakte nummerplaat. We hebben geen informatie over de dader”, vertelt Mampuy nog.

Eerder deze week huiszoekingen

Het is niet de eerste keer dat Sint-Jans-Molenbeek met een slechte reputatie in het nieuws komt. Op woensdagochtend hebben er deze week al enkele huiszoekingen plaatsgevonden in Molenbeek naar aanleiding van de mislukte aanslag in het station van Brussel-Centraal. Dat de dader daarvan uit Sint-Jans-Molenbeek komt, is niet toevallig. De Brusselse gemeente wordt al langer omschreven als een broeihaard voor terreur.

