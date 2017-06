Franstalige Linard (74) is de nieuwe baas bij Belgische voetbalbond: "Ik wil de voorzitter zijn van iedereen"

Gérard Linard is de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. De eerste Franstalige, en dat is letterlijk te nemen, voorzitter in 50 jaar. Vorige week hield niemand nog rekening met dit scenario waar in achterkamertjes zwaar werd aan gewerkt maar nu staat een 74-jarige voormalig financieel expert aan het hoofd van de grootste sportfederatie van het land. Opmerkelijk dat hij op bijna-pensioenleeftijd de troon bestijgt. De stemming was duidelijk: 14 stemmen voor Linard, 8 stemmen voor uitdager Gilbert Timmermans.

Met Timmermans en Linard stonden respectievelijk de voorzitters van Voetbal Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger ACFF tegenover mekaar. De Vlaamse en Franstalige bondsvleugels hadden ieder zeven stemmen in handen en dus kwam de sleutel bij de acht vertegenwoordigers van de Pro League te liggen. Met veertien tegen acht stemmen haalde Linard het uiteindelijk om zo de elfde voorzitter van de KBVB te worden.

Even leek het erop dat de stemming niet zou kunnen worden voor een opvolger van François De Keersmaecker, die het na elf jaar voor bekeken houdt als voorzitter van de KBVB. Guy Craybex, (ex-?)lid van het Uitvoerend Comité, had namelijk een procedure tegen de Pro League opgestart waardoor de stemming zou kunnen worden uitgesteld. Craybex heeft zijn klacht echter op het allerlaatste moment ingetrokken, de stemming kan gewoon doorgaan. Hij ging dan toch akkoord met zijn verwijdering uit het Uitvoerend Comité en kreeg daarvoor ‘enkele voordelen’. Een klap voor Gilbert Timmermans, de Vlaamse uitdager van favoriet Gerard Linard. Zo ging niet alleen een stem van Craybex (Lommel United) voor Timmermans verloren maar ook die van de eveneens uit het UC verwijderde Herman Wijnants (Westerlo).

"Stel mij alstublieft uw vragen in het Frans"

"Ik wil vooral een impuls geven zodat de doelstellingen en plannen van de KBVB sneller gerealiseerd worden", zei een zichtbaar zenuwachtige Linard zaterdagavond tijdens zijn persvoorstelling.

Dat Linard enkel Frans spreekt werd meteen pijnlijk duidelijk, nadat hij de openingsvraag in het Nederlands niet had verstaan. "Stel mij alstublieft uw vragen in het Frans, dat bespaart mij na een vermoeiende dag als deze heel veel stress", reageerde de kersverse bondsvoorzitter, die geen graten zag in de eentaligheid. "Is dat vandaag dan zo'n groot probleem? De ploeg waarmee ik het dagelijkse beleid uitstippel (Bart Verhaeghe, Koen De Brabander, Tom Borgions, red) is voornamelijk Nederlandstalig. Als ik hulp nodig heb, kan ik op hen rekenen. Ik begrijp het Nederlands steeds beter", reageerde Linard, die niet meteen van plan is het Nederlands te leren. "Ik verkies om me te focussen op mijn werk, ik heb immers een gelimiteerd mandaat."

Met de 74-jarige Linard komt er een tussenpaus aan het hoofd van de KBVB, aangezien een mandataris volgens de interne reglementen niet ouder mag zijn dan 75 jaar. De kans is reëel dat er volgend jaar opnieuw een andere voorzitter verkozen moet worden. "Dat zal afhangen van de ontwikkeling, maar ik houd me aan mijn mandaat. Zonder mijn voorganger te willen bekritiseren: het was tijd voor iets nieuws. We gaan nu door een transitieperiode, maar dat komt het Belgische voetbal alleen maar ten goede. Ik wil niet alleen besturen, ik ben een grote voorstander van participatief management."



"Ik heb het gehaald van Timmermans, omdat ik het geluk heb gehad al twee jaar (als interim-CEO, red) te kunnen werken voor de KBVB. Ik hoor van iedereen dat ik een uitstekende job heb gedaan, dus mijn naam zal wel blijven hangen zijn. Het was een sobere campagne, weliswaar heel emotioneel en stresserend. Het is nu hopelijk voor eens en voor altijd tijd dat de oorlog tussen de amateur- en profclubs ophoudt. Dat heeft iedereen nu wel begrepen. Ik wil de voorzitter zijn van iedereen."

"EURO 2020 is voor mij geen prioriteit"



In het beleidsprogramma dat Linard zal volgen, komen vier kernwoorden steevast terug. "Harmonisering, digitalisering, centralisering en modernisering. Ik wil vooral een impuls geven zodat de doelstellingen en plannen van de KBVB, met voornamelijk de doelstelling van Road to Qatar, sneller gerealiseerd worden", zei Linard, die zoals bekend geen grote voorstander is van het Eurostadion. De voormalige voorzitter van de Waalse amateurvleugel ACFF wordt ook geconfronteerd met een in juni 2018 aflopende huurovereenkomst voor het Koning Boudewijnstadion. "We hebben een stadion met een capaciteit van 40.000 supporters nodig, anders maken we te veel verlies. Dat is het enige dat telt, of er nu een nieuw stadion komt, het oude gerenoveerd wordt of er twee of drie clubs zijn die hun stadion uitbreiden. We zouden zelfs kunnen uitwijken naar het buitenland. EURO 2020 is voor mij geen prioriteit, de politieke instanties hebben daarin de verantwoordelijkheid. Het hangt niet van ons af. Maar ik zal me inwerken in het dossier."



Linard zal zich niet persoonlijk mengen met het moeilijke dossier omtrent de portretrechten en de wedstrijdpremies van de Rode Duivels. De hoge premies brachten de bond financieel in slechte papieren en de huidige bondstop wil de premies dan ook drastisch verlagen. "Onze technische commissie onder leiding van Mehdi Bayat en Bart Verhaeghe heeft wat dat betreft alles onder controle, zij zullen de gesprekken blijven voeren", aldus Linard.

Wie is Gérard Linard?

Gérard Linard is zowat de tegenpool van zijn voorganger François De Keersmaecker. Een zwaargewicht uit de financiële wereld, met een fikse reputatie als bedrijfsrevisor. Hij was het die de wantoestanden bij de voetbalbond onder CEO Steven Martens mee aan de kaak stelde, eerst achter de schermen, nadien openlijk. Met de coup tegen Martens trad Linard uit de schijnwerpers als bondsfunctionaris, want hij werd medio 2015 ad interim aangeduid als opvolger van Martens. Linards mandaat werd na de interim-periode verlengd en uitgebreid tot een volledige bevoegdheid. Linard saneerde de bond in sneltempo. Louis van Gaal als opvolger van Marc Wilmots? Njet, zei hij meteen. Met Linard aan het roer zou de voetbalbond geen financiële avonturen meer aangaan. Net voor hij na zowat anderhalf jaar plaats moest ruimen voor Koen De Brabander, ontsloeg Linard nog eigenhandig communicatiedirecteur Bob Madou. Linard voelde zich gepasseerd omdat er drie communicatiemensen meegingen naar Portugal voor de interland tegen Gibraltar terwijl hij had bepaald dat het er voortaan twee zouden zijn.

Zijn carrière bij de voetbalbond is niet indrukwekkend lang. Linard is pas sinds 2009 lid van het Uitvoerend Comité van de voetbalbond en komt uit het Waals amateurvoetbal. Hij is oud-voorzitter van amateurclub Couvin Mariembourg en voorzitter van de ACFF, de vereniging van Franstalige voetbalclubs. Hij is eentalig Frans en is gevoelig voor communautaire zaken. Meer dan eens kaartte hij het overtal aan Nederlandstaligen bij de bond aan. Hij werd op zijn wenken bediend nu hij in hoogsteigen persoon voor de pariteit zorgt.

Naast een harde werker in zijn professioneel leven heet Linard een Bourgondiër te zijn. Geen onbelangrijk detail is de leeftijd van Linard. Het bondsreglement bepaalt dat een mandaat in een bondsinstantie eindigt na afloop van het seizoen waarin het betrokken lid 75 jaar wordt. Linard is er 74.

Overzicht van de voorzitters van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB):



1895-1924: Baron Edouard de Laveleye

1924-1929: Graaf Joseph d'Oultremont

1929-1937: Rodolphe-William Seeldrayers

1937-1945: Oscar Vankesbeeck

1945-1951: Francis Dessain

1951-1967: George Hermesse

1967-1987: Louis Wouters

1987-2001: Baron Michel D'Hooghe

2001-2006: Jan Peeters

2006-2017: François de Keersmaecker

2017-... : Gérard Linard