Jongeman weet niet wat te zeggen eens pedofielenjager hem voor zijn deur betrapt

‘Creep Catchers UK’ heeft een video online geplaatst waarin het collectief een pedofiel kon betrappen. Toen de 24-jarige Christopher Lane voor zijn deur werd geconfronteerd met de seksueel getinte berichten die hij stuurde naar minderjarige meisjes, wist hij duidelijk niet meer wat te zeggen. Ondertussen huilde zijn vriendin onophoudelijk toen ze de feiten te horen kreeg.

De Welshman uit het dorpje Pontllanfraith stuurde onder meer berichten naar dertien- en veertienjarige meisjes. Althans, dat dacht hij tenminste. In tegenstelling daarvan ontving een pedofielenjager al het materiaal. Zo kon hij met flink wat bewijsmateriaal de man ontmoeten en hem laten arresteren door de politie.

Aanvankelijk wilde Lane niet toegeven dat hij iets verkeerds had gedaan. “Ik ken die site niet eens”, stelde hij, terwijl zijn vriendin in tranen uitbarstte. Het had echter geen zin. Het lid van ‘Creep Catchers UK’ had zelfs foto’s van zijn penis bij zich die hij naar de ‘meisjes’ had gestuurd.

32 maanden cel

De man is reeds voor de rechter verschenen. Openbaar aanklager Andrew Davies liet onder meer weten dat Lane aan een van de meisjes had gevraagd of hij haar mocht ontmaagden. Toen het meisje vertelde dat ze schrik had om zwanger te worden, vertelde de kerel dat ze zich daar geen zorgen om moest maken. “Omdat haar puberteit nog niet was begonnen”, klonk het bij hem.

Uiteindelijk gaf Lane toe dat hij seksuele gesprekken had gevoerd met een minderjarige. Zijn advocaat Stephen Thomas probeerde mede door “zijn gebrek aan volwassenheid” de straf nog te verlichten. “Hij is door deze feiten zijn familie verloren”, vertelde hij onder meer. De Welshman kreeg uiteindelijk 32 maanden cel.