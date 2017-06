“Verontrustend en totaal onnodig”: politieagent riskeert zware straf nadat beelden van brutale arrestatie opduiken

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU heeft beelden kunnen bemachtigen van een brutale arrestatie in Minnesota. Dashcambeelden van in een politiewagen laten zien hoe agent Joe Joswiak op brutale wijze een automobilist uit zijn wagen sleept. “Verontrustend en totaal onnodig”, vindt de organisatie. De agent riskeert nu een celstraf.

Het videomateriaal dateert van 28 juli vorig jaar. Amper zes seconden nadat Joswiak naar de toen 21-jarige Anthony Promvongsa riep om uit zijn wagen te stappen, koos hij ervoor om buitensporig geweld te gebruiken. De agent opende onmiddellijk de autodeur en begon meerdere vuistslagen en kniestoten uit te delen. “Ik had geen enkel idee wat er aan de hand was toen ik werd aangevallen door hem”, verklaarde de man aan ACLU. “Ik had niet eens de kans om mijn gordel uit te doen.”

Anthony Promvongsa Foto: ACLU of Minnesota

Opmerkelijk: het geluid van de dashcambeelden viel plotseling weg eens de gewelddadige arrestatie plaatsvond. Volgens de organisatie was het een bewuste keuze van de andere agent om het grove taalgebruik van Joswiak niet op te nemen.

“Traumatische ervaring”

Voor Promvongsa is het in ieder geval klaar en duidelijk dat dit gedrag onaanvaardbaar is. “Ik weet dat ik niet de eerste persoon ben die zo’n traumatische ervaring heeft meegemaakt met de politie in Worthington”, aldus de man van Latijns-Amerikaanse afkomst. “Dit gevecht heeft me schrik aangejaagd voor toekomstige interacties met de politie.”

Tot op heden heeft Joswiak nog geen straf gekregen voor zijn daden van vorig jaar. Daarom eist directeur van ACLU Minnesota Teresa Nelson een onderzoek naar zijn gedrag “zodat hij verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn brutale arrestatie van Anthony Promvongsa. Door vooralsnog geen straf te vorderen, lijkt het alsof het korps dit incident door de vingers ziet, en dat is onaanvaardbaar.”

In een gezamenlijke verklaring van de Buffalo Ridge Drug Task Force en de politie van Worthington omschreven ze de video als “een stuk bewijsmateriaal in een nog lopende zaak.”