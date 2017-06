Drongen -

Mooi momentje voor de 7-jarige Maite: voor de oefenwedstrijd van AA Gent in Drongen (2-3) stond ze te wachten op haar idool Brecht Dejaegere, die haar herkende van haar foto die ze als steunbetuiging maakte toen Dejaegere out was met een zware blessure. Even later mocht ze samen met Brecht het veld betreden.