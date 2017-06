Uitdager van nieuwe KBVB-voorzitter is kwaad: “Vlaamse amateurclubs worden in de steek gelaten”

Brussel - Gilbert Timmermans reageerde kwaad na zijn nederlaag tegen Gérard Linard in de verkiezingen voor het voorzitterschap van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De voorzitter van Voetbal Vlaanderen kreeg slechts 8 van de 22 stemmen achter zijn naam. “Ik wist dat het een mission impossible was, maar ik ben wel kwaad. De Vlaamse amateurclubs worden in de steek gelaten”, reageerde Timmermans na de stemming van het Uitvoerend Comité.

“Ik wist dat ik mij kandidaat stelde met een achterstand van 15 stemmen tegen 7. Toen ik François De Keersmaecker heb gevraagd zich niet kandidaat te stellen omdat het gevoel heerste dat hij geen stemmen zou halen, was dat met het idee dat ik wel stemmen zou kunnen afsnoepen. Dat is me gelukt, zij het maar één stem. 14 tegen 8 is geen glorieuze einduitslag, maar het is zo. Ik wilde De Keersmaecker ook een afscheid in mineur besparen”, zei de 72-jarige Timmermans.

De reden voor zijn nederlaag ligt voor Timmermans voor de hand. “Ik heb heel weinig tijd gehad. In die korte tijd heb ik mijn cv rondgestuurd naar de leden van het Uitvoerend Comité en enkele mensen opgebeld, maar niemand liet in zijn kaarten kijken.”

“Ik vind het onbegrijpelijk dat de Vlaamse profclubs zich scharen achter Linard. Misschien is mijn uitgesproken voorkeur voor het Eurostadion wel een van de redenen geweest waarom ik niet verkozen ben. Ik kan hier niet mee leven, dit is helemaal niet goed voor het Belgische voetbal”, besloot Timmermans, die zich nog zal beraden over zijn toekomst als lid van het Uitvoerend Comité.