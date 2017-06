Schokkend: man gaat pas op allerlaatste moment opzij na nonchalant gedrag aan spoorwegovergang

De British Transport Police is op zoek naar een man die in Hull een levensgevaarlijke situatie heeft veroorzaakt aan een spoorwegovergang. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man maar net op tijd opzij gaat wanneer een trein in zijn richting rijdt.

De man oogde bijzonder nonchalant toen hij besloot om te spoorlopen. In het bijzijn van een tweede persoon besloot hij om over de slagbomen te springen en op de treinsporen te staan. Eens de trein razendsnel dichterbij kwam, zwaaide hij zelfs met zijn armen in de lucht. Pas tijdens de laatste seconden voor een eventuele botsing doet hij enkele stappen opzij. Intussen had de machinist reeds de noodrem gebruikt om een drama te vermijden.

De politie wil met de beelden duidelijk maken dat zo’n gedrag ontoelaatbaar is. “Het gedrag van deze man is uiterst schokkend”, klinkt het bij Richard Soare van de British Transport Police. “Hij dacht niet enkel dat het leuk zou zijn om over de slagbomen te springen, maar besloot bovendien ook om pas in de laatste seconde weg te stappen. Als de machinist niet had gereageerd zoals in dit geval, was de trein mogelijk wel tegen de man gebotst.”

De politie is naarstig aan het werk om de persoon in kwestie te identificeren. “Het is belangrijk dat hij beseft dat dit fatale gevolgen kon hebben”, verklaart Soare. “Als ook maar iemand de man kent, raden we hem of haar aan om met ons contact op te nemen.”