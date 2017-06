Amerikaanse stad heeft last van ‘zombies’: “Je waant je in een aflevering van The Walking Dead” Video: Facebook

Dayton, een stad in de Amerikaanse staat Ohio, heeft de laatste jaren te kampen met een groeiend drugsprobleem. Om de haverklap moet de politie ingrijpen omdat iemand op straat loopt met een overdosis aan synthetische drugs. “Je waant je in een aflevering van The Walking Dead.”

Andy Teague is een van vele agenten die dagelijks meerdere malen moet ingrijpen. “Enkele weken geleden waren er zelfs twaalf gevallen op hetzelfde moment”, vertelde hij aan een verslaggever van de NOS.

De stad is de absolute kern van de problematiek. Doordat het gaat om een arme stad die bovendien wordt doorkruist door twee snelwegen, is het een ideale locatie voor Mexicaanse kartels om drugs te verspreiden. De problematiek is momenteel al bijna even groot als vorig jaar. In 2016 waren er 359 doden door een overdosis, terwijl er dit jaar al sprake is van 355 doden. Over het hele land zijn er zelfs al 50.000 mensen overleden.

Narcan

De politie heeft intussen een middel gevonden om de ‘zombies’ op straat weer wakker te schudden: de neusspray Narcan. “Al vindt de bevolking dat hun belastinggeld niet naar zo’n product hoort te gaan”, aldus Teague. “Nadien worden de drugsverslaafden naar een afkickkliniek gestuurd.”

Toch is er nog hoop. Zo organiseert bijvoorbeeld Lori Erion wekelijks een bijeenkomst om drugsverslaafden te begeleiden. “We laten ze elkaar helpen door hen te tonen dat ze niet alleen zijn”, klinkt het bij de dame. In totaal komen er telkens hoogstens 90 mensen samen.